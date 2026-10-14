Перехід на зимовий час може легко призвести до плутанини з часом відправлення, прибуття чи пересадки – а чимало мандрівників також хвилюються, чи працюватимуть пункти пропуску в момент переведення годинника. 24 Канал розповідає, що слід знати мандрівникам, аби без стресу дістатися пункту призначення.
Як правильно читати час у квитках?
Як і завжди, у ніч переведення годинника пасажирам дуже важливо орієнтуватися на час, що зазначений у квитку, а також перевіряти перед відправленням актуальний розклад перевізника.
Потяги "Укрзалізниці"
Час відправлення та прибуття в залізничних квитках вже вказаний відповідно до переходу на зимовий час. Про цей принцип компанія вже повідомляла раніше – тож якщо ви подорожуєте за кордон чи в межах України в ніч переведення годинників, не потрібно самостійно віднімати чи додавати годину від зазначеного на квитку часу.
Але актуальний графік не завадить перевірити на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Міжнародні автобуси
Flixbus, один з найвідоміших перевізників, вказує час відправлення та прибуття відповідно до місцевого часу відповідного пункту маршруту – про це пишуть на сайті компанії. Також під час бронювання пасажири бачать місцевий час зупинок, а зміни часу через переведення годинників чи зміну часових поясів вже враховані в розкладі.
Наприклад, якщо автобус вирушає з Варшави, вказується час у Польщі, а коли він прибуває в Україну – вже київський.
Flixbus вказує місцевий час у квитках / Фото Pexels
Чи можна перетнути кордон під час переведення годинників?
Автомобільні, залізничні та пішохідні пункти пропуску не зупиняють свою роботу на час переведення годинника. Але є один нюанс, на який українцям важливо звернути увагу під час перетину кордону: смартфони та розумні годинники можуть автоматично зловити вежу закордонного оператора, і тоді час зміниться тоді, коли автобус стоїть ще на нейтральній смузі, чи досі не перетнув кордон.
Через це пасажири іноді плутаються в розкладі та можуть не встигнути на пересадку чи свій рейс.
Як зміниться час у країнах ЄС?
Після переходу на зимовий час різниця у часі між Києвом та рештою європейських напрямків залишиться незмінною – адже всі основні країни переводять годинники в одну дату.
Ось якою буде різниця в часі після переведення годинників 25 жовтня 2026 року:
- Варшава, Польща – на 1 годину позаду Києва;
- Берлін, Німеччина – на годину позаду Києва;
- Прага, Чехія – на 1 годину позаду Києва;
- Будапешт, Угорщина – на 1 годину позаду Києва;
- Відень, Австрія – на 1 годину позаду Києва;
- Рим, Італія – на 1 годину позаду Києва;
- Париж, Франція – на 1 годину позаду Києва;
- Афіни, Греція – той самий час, що й у Києві;
- Лондон, Велика Британія – на 2 години позаду Києва.