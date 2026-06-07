"К этому жизнь не готовила": украинка раскрыла неприятные нюансы испанских квартир

Один из первых вопросов, который встает перед украинцами, переезжающими в Испанию – это поиск и выбор жилья. Впрочем, здесь есть несколько нюансов, которые очень важно учитывать.

Украинка рассказала, что после переезда в новостройку в Испании целый год была счастлива – но потом "вылезли" несколько нюансов, о которых она и не подозревала. Именно их она советует учесть другим мигрантам перед покупкой или арендой жилья, сообщает mrs.faustova.

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Что нужно учесть в аренде в Испании?

Первое, что не учла украинка – это то, что она переехала в новый район в городе, что только начал развиваться. Поэтому хорошая новостройка может быстро превратиться в центр строительства, что длится целый день.

И после года идеальной тихой жизни мы живем просто в постоянном строительстве и не знаем, когда это закончится – и закончится ли вообще. Хочется все бросить, и просто поехать в деревню,

– поделилась блогерша.

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Сама украинка живет в Валенсии – и в ее районе большой проблемой также является немалое количество бездомных. Они живут прямо под новостройками и лагеря под окнами.

Что-то в бассейне непонятное делают, что-то хотят у нас на диванчиках под кондиционером сидеть, и никто это не регулирует. Я вот не знаю, это все такие новостройки в Валенсии, или только нам так повезло,

– добавила девушка.

Шум и количество бездомных заставляют блогера серьезно задуматься о переезде – одновременно очередь на аренду в ее новостройку немалая. И это заставляет женщину подозревать, что другие квартиры в Испании могут оказаться даже хуже.