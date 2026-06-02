Неожиданный поворот: Польша хочет пересмотреть защиту украинских мужчин в ЕС

Польша поддерживает идею исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Европейского Союза. Кроме того, Варшава выступает за постепенный отказ от специальных льгот для украинских беженцев и переход к стандартным миграционным правилам, которые применяются к гражданам других стран.

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Какова позиция Польши?

По данным журналистов, польская сторона уже направляет соответствующие сигналы в Брюссель, где продолжаются консультации относительно будущего механизма временной защиты для украинцев. Ожидается, что этот вопрос обсудят министры внутренних дел стран ЕС во время встречи 4 июня.

После завершения консультаций Европейская комиссия может представить новое предложение о продлении временной защиты для граждан Украины до 2028 года. В то же время не исключается, что механизм претерпит определенные изменения.

По нашему мнению, не должно быть противоречий в том, чтобы люди, которые и так не могут легально покидать Украину, не получали временную защиту в странах ЕС,

– цитирует издание одного из польских дипломатов.

В Варшаве считают, что такой подход мог бы положительно повлиять и на отношения с Украиной. Польская сторона отмечает, что Киев также заинтересован в возвращении части граждан из-за недостатка человеческих ресурсов, необходимых для обеспечения обороноспособности страны.



Польша хочет исключить украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты

Стоит ли переживать украинцам?

В то же время Польша отмечает, что речь не идет о лишении украинцев базовых прав или гуманитарной помощи. Идея заключается в том, чтобы мужчины призывного возраста находились в странах ЕС на общих основаниях, как и другие иностранцы, без автоматического получения статуса временной защиты.

Варшава не поддерживает другое предложение, которое предусматривает предоставление или отмену временной защиты в зависимости от региона происхождения украинцев. По мнению польских властей, такой подход был бы несправедливым, поскольку российские ракетные удары могут происходить на всей территории Украины.

Какова позиция Украины?

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, которые цитирует LB.ua, с начала полномасштабного вторжения за границу выехали около 8 миллионов украинцев, среди которых примерно четверть составляют мужчины призывного возраста.

Министр ранее заявлял, что такая ситуация постепенно превращается в вызов для национальной безопасности. Также Украина ведет переговоры с отдельными западными государствами относительно программ добровольного возвращения граждан. Среди возможных стимулов рассматривается финансовая поддержка для тех, кто решит вернуться домой после длительного пребывания за границей.

Ранее мы писали, что Министры внутренних дел ЕС 4 июня обсудят возможное продление временной защиты для украинцев после 2027 года. Окончательное решение не планируется, но будут оценены сценарии и сформулированы рекомендации для Еврокомиссии.