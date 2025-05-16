В Польше ужесточили правила для иностранных студентов: чего ожидать

Польша объявила о новых мерах по регулированию притока иностранных студентов, определив студенческую визу сугубо для образовательных целей. Это решение вводит дополнительные требования, направленные на защиту целостности образовательной системы и повышение прозрачности.

В апреле 2025 года Сенат Польши одобрил новый закон, направленный на пересмотр правил, касающихся студенческих виз для иностранцев. Они направлены на устранение и смягчение злоупотреблений в визовой системе, пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Что именно изменится для студентов в Польше

Обязательное подтверждение знания языка на уровне B2

Польские университеты теперь будут требовать от всех иностранных студентов подавать документ, подтверждающий их владение языком преподавания – польским или английским – на уровне не ниже B2.

Это требование призвано обеспечить надлежащую подготовку студентов к полноценному участию в учебном процессе. Заявки, которые не будут иметь такого подтверждения, рассматриваться не будут.

Ограничения на долю иностранных студентов

Существенным изменением является и то, что учебные заведения теперь обязаны придерживаться новой квоты по набору иностранных студентов. Так, процент иностранных студентов в любом учебном заведении не может превышать 50% от общего количества студентов. Если университет превысит этот лимит, ему будет запрещено принимать дополнительных иностранных студентов, пока соотношение не вернется к приемлемым параметрам.

Реестр иностранных студентов и аспирантов

Также все высшие учебные заведения Польши обязаны вести специальный реестр иностранных студентов. Он будет содержать ключевую личную информацию, такую как номер PESEL (если есть), идентификационный номер, страну рождения, данные о поступлении, а также записи, касающиеся владения Картой поляка.

Собранные данные будут доступны Министерству иностранных дел и польским консулам, что усилит надзор и поддержку иностранных студентов.

Сообщение консульства о неявке на обучение

Если студент не начинает обучение в соответствии с визовыми требованиями, университет обязан немедленно сообщить об этом польское консульство. Это будет способствовать быстрому аннулированию виз, которые не были использованы в образовательных целях.

Усиление целей использования визы

Студенческие визы больше не будут служить "удобным способом" для лиц, желающих легально находиться в Польше или путешествовать в страны Шенгенской зоны. Отныне они будут строго ограничены образовательными целями, а это означает, что любая работа или иная деятельность потребует отдельного разрешения.

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