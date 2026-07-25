В Польше хотят изменить правила начисления пенсий украинцам: детали нового законопроекта

В Польше разгорелась дискуссия по поводу дотаций к пенсионным выплатам гражданам Украины. Депутат от партии "Конфедерация" Ришард Вильк анонсировал законопроект, который должен изменить критерии начисления польской минимальной пенсии для украинцев, ведь нынешний механизм считают слишком обременительным для польских налогоплательщиков.

В видео, опубликованном в X, он привел пример значительной доплаты гражданке Украины и объяснил, почему настаивает на пересмотре системы, передает 24 Канал.

В чем суть проблемы?

Представитель "Конфедерации" подверг критике двустороннее соглашение между Польшей и Украиной от 2012 года. По его словам, эта договоренность позволяет получать польскую минимальную пенсию даже при наличии скудного стажа работы в их стране.

Уже несколько лет мы трубим о злополучном соглашении 2012 года. По сути даже после одного дня работы в Польше, если человек имеет право на пенсию, он может получить компенсацию к польской минималке,

– подчеркнул Вильк.

Впечатляющие цифры: пример одной пенсионерки

Чтобы проиллюстрировать, как это работает на практике, политик привел решение Учреждения социального страхования по одной гражданке Украины. По состоянию на 1 марта 2026 ее выплаты выглядят так:

13,86 злотых – реальная польская пенсия, заработанная по уплаченным взносам в Польше.

371,14 злотых – размер украинской пенсии.

1539,49 злотых – доплата от польского государства.

В сумме женщина получает минимальную польскую пенсию – 1607,35 злотых. Более того, по словам депутата, этой пенсионерке также выплатили одноразовую компенсацию за прошлый период в размере более 73 тысяч злотых.

Как механизм работает сейчас?

В Учреждении социального страхования (ZUS) подтвердили, что они действуют исключительно в рамках закона. Правила начисления следующие:

Стаж работы в Украине и в Польше суммируется. Чтобы иметь право на выплаты, необходимо достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 для мужчин) и иметь соответствующий стаж (20 лет для женщин, 25 для мужчин). Если общая сумма украинской и польской пенсий не дотягивает до польского минимума (в настоящее время это 1978,49 злотых брутто), Польша покрывает эту разницу.

Важный нюанс: доплата к польской минимальной пенсии осуществляется исключительно при проживании на территории Польши. Если пенсионер возвращается в Украину или переезжает в другое государство, выплаты от Польши немедленно отменяются.

Что предлагает сменить "Конфедерация"?

Новый законопроект имеет целью сделать систему более симметричной. Ришард Вильк уверяет, что суть не в том, чтобы что-то у кого отнять, а в восстановлении справедливости.

Несправедливо, чтобы польские налогоплательщики вносили в пенсионный фонд кому-то, кто всю свою жизнь проработал где-то и внес в нашу систему социального обеспечения всего несколько денег,

– подытожил депутат.