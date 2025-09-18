17 сентября Сенат Польши одобрил законопроект, направленный на оказание помощи гражданам Украины, без каких-либо поправок. По результатам голосования 57 сенаторов проголосовали "за", 32 – "против", никто не воздержался.

Этот новый закон является ответом на вето президента Кароля Навроцкого на предыдущую законодательную инициативу относительно статуса украинцев в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Польское радио".

Что известно о новом законе в отношении украинцев в Польше?

Сенат Польши одобрил документ, принятый Сеймом на прошлой неделе, что означает его окончательное утверждение парламентом. Теперь закон ожидает подписи Кароля Навроцкого.

Новый закон продлевает срок легального пребывания граждан Украины, которые сбежали от войны, а также привязывает социальную помощь, в частности в рамках программы "800+", к профессиональной занятости и зачислению детей в польские школы. Исключения будут сделаны для родителей детей с ограниченными возможностями.

Также законодательство накладывает ограничения на доступ совершеннолетних граждан Украины к медицинским услугам. Речь идет о медицинских и фармацевтических программах, реабилитационные услуги и стоматологическую помощь.

Напомним, что, что действующее законодательство предоставляет украинцам в Польше временную защиту, которая длится до 4 марта 2026 года. После этого срока лица могут столкнуться с проблемами, связанными, в частности, с легальным трудоустройством.

В то же время на недавней сессии парламента депутаты отклонили несколько поправок, предложенных партией "Право и справедливость". Среди них было предложение увеличить срок, необходимый для получения польского гражданства, с нынешних 3 лет до 10 лет непрерывного и легального проживания в Польше.

Кроме того, была отклонена поправка, касающаяся наказания за пропаганду "бандеровской" идеологии.

Что предшествовало решению?