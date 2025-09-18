17 вересня Сенат Польщі схвалив законопроєкт, спрямований на надання допомоги громадянам України, без жодних поправок. За результатами голосування 57 сенаторів проголосували "за", 32 – "проти", ніхто не утримався.

Цей новий закон є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького на попередню законодавчу ініціативу щодо статусу українців у Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Польське радіо".

Читайте також "Жодних сюрпризів у рішенні немає": ЄС готує рекомендації про тимчасовий захист українців

Що відомо про новий закон щодо українців у Польщі?

Сенат Польщі схвалив документ, прийнятий Сеймом минулого тижня, що означає його остаточне затвердження парламентом. Тепер закон очікує на підпис Кароля Навроцького.

Новий закон продовжує термін легального перебування громадян України, які втекли від війни, а також прив'язує соціальну допомогу, зокрема в рамках програми "800+", до професійної зайнятості та зарахування дітей до польських шкіл. Винятки будуть зроблені для батьків дітей з обмеженими можливостями.

Також законодавство накладає обмеження на доступ повнолітніх громадян України до медичних послуг. Мовиться про медичні та фармацевтичні програми, реабілітаційні послуги та стоматологічну допомогу.

Нагадаємо, що чинне законодавство надає українцям у Польщі тимчасовий захист, який триває до 4 березня 2026 року. Після цього терміну особи можуть зіткнутися з проблемами, пов'язаними, зокрема, з легальним працевлаштуванням.

Водночас на нещодавній сесії парламенту депутати відхилили кілька поправок, запропонованих партією "Право і справедливість". Серед них була пропозиція збільшити термін, необхідний для отримання польського громадянства, з нинішніх 3 років до 10 років безперервного і легального проживання в Польщі.

Крім того, була відхилена поправка, що стосувалася покарання за пропаганду "бандерівської" ідеології.

Що передувало рішенню?