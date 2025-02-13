Из Кракова в самый романтичный город мира: авиакомпания LOT анонсировала новые рейсы

Польская авиакомпания LOT объявила о запуске ежедневных прямых рейсов, соединяющих польский Краков с французским Парижем. Польские рейсы должны начаться 31 марта 2025 года.

Рейсы будут выполняться из парижского аэропорта Орли, который расположен ближе к центру города, чем главный аэропорт французской столицы Шарль де Голль. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на avianews.com.

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LOT анонсировала ежедневные рейсы из Кракова в Париж

Новые рейсы будут осуществляться на среднемагистральном пассажирском самолете Boeing 737 MAX 8, который рассчитан на 186 пассажиров.

Авиакомпания LOT предлагает билеты эконом-класса по маршруту Краков – Париж (Орли) по выгодной цене от 150 долларов США за перелет в обе стороны. Пассажиры, которые приобретут эти билеты, могут взять на борт самолета одну единицу ручной клади без дополнительной оплаты, если ее вес не превышает 8 килограммов.

Вылет из Кракова запланирован на 17:10, а обратный рейс из Парижа – на 20:25. Общее время в пути по этому маршруту составляет примерно 2,5 часа.

Долететь можно и с Ryanair, но так дольше

Отметим, что лоукостер Ryanair предлагает альтернативные варианты перелета из Кракова в Париж.

Однако, путешественникам следует обратить внимание, что авиакомпания выполняет рейсы в более отдаленный аэропорт Бове, который расположен примерно в 2 часах езды от центра Парижа во времена пикового трафика.

Кроме того, билет на автобус с Бове в город в одну сторону может стоить около 20 евро.