Из Кракова в самый романтичный город мира: авиакомпания LOT анонсировала новые рейсы
Польская авиакомпания LOT объявила о запуске ежедневных прямых рейсов, соединяющих польский Краков с французским Парижем. Польские рейсы должны начаться 31 марта 2025 года.
Рейсы будут выполняться из парижского аэропорта Орли, который расположен ближе к центру города, чем главный аэропорт французской столицы Шарль де Голль. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на avianews.com.
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LOT анонсировала ежедневные рейсы из Кракова в Париж
Новые рейсы будут осуществляться на среднемагистральном пассажирском самолете Boeing 737 MAX 8, который рассчитан на 186 пассажиров.
Авиакомпания LOT предлагает билеты эконом-класса по маршруту Краков – Париж (Орли) по выгодной цене от 150 долларов США за перелет в обе стороны. Пассажиры, которые приобретут эти билеты, могут взять на борт самолета одну единицу ручной клади без дополнительной оплаты, если ее вес не превышает 8 килограммов.
Вылет из Кракова запланирован на 17:10, а обратный рейс из Парижа – на 20:25. Общее время в пути по этому маршруту составляет примерно 2,5 часа.
Долететь можно и с Ryanair, но так дольше
Отметим, что лоукостер Ryanair предлагает альтернативные варианты перелета из Кракова в Париж.
Однако, путешественникам следует обратить внимание, что авиакомпания выполняет рейсы в более отдаленный аэропорт Бове, который расположен примерно в 2 часах езды от центра Парижа во времена пикового трафика.
Кроме того, билет на автобус с Бове в город в одну сторону может стоить около 20 евро.