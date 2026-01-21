В ГПСУ рекомендуют обходить один пункт пропуска из-за забастовки поляков

Путешествия через западную границу Украины могут временно осложниться. Украинцев предупреждают о возможных задержках при пересечении границы с Польшей и советуют заранее учесть изменения в работе одного из пунктов пропуска.

Подробнее об этом рассказали в Государственной таможенной службе Украины.

Какой пункт пропуска лучше обходить?

В четверг, 23 января, польские фермеры планируют провести акцию протеста возле пункта пропуска "Долгобичув – Угринов". Как сообщили в Государственной таможенной службе, забастовка продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени. В этот период движение через пункт пропуска может быть существенно ограничено или полностью заблокировано.

В Государственной пограничной службе Украины призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пересечения украинско-польской границы. Подобные акции могут привести к образованию очередей и задержек как для легкового, так и для грузового транспорта.

В ГПСУ рекомендуют обходить один пункт пропуска на границе с Польшей / Фото Unsplash

Почему польские фермеры планируют провести акцию протеста на границе?

Как пишет Bloomberg, польские фермеры не раз организовывали блокады пунктов пропуска на границе с Украиной именно из-за экономических проблем в аграрном секторе и давления от импорта, прежде всего зерна из Украины, что, по их мнению, создает несправедливую конкуренцию на внутреннем рынке.

В предыдущих протестах фермеры открыто заявляли, что низкие цены на зерно и другие сельхозпродукты, вместе с большим импортом из Украины, приводят к финансовым проблемам в Польше – их продукция становится менее конкурентоспособной, а доходы падают

Что стоит знать о выезде за границу?

В Госпогранслужбе заявили, что украинские пассажиры вскоре смогут проходить пограничный контроль еще быстрее. Уже сейчас в некоторых поездах "Укрзализныци" документы проверяют во время движения без остановок, а с начала 2026 года такая практика распространится на большее количество поездов.