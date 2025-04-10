Бельгийский паспорт для украинцев: основные нюансы получения гражданства Бельгии
- Получить гражданство можно по рождению, натурализацией, через брак, исключительные услуги для государства и путем восстановления ранее утраченного статуса.
- Для получения бельгийского гражданства через натурализацию нужно выполнить ряд требований.
Приобретение бельгийского гражданства путем натурализации является важным этапом для многих иностранцев, которые стремятся наладить свою жизнь в этой европейской стране. Процесс требует тщательной подготовки, глубокого понимания юридических тонкостей и соблюдения различных критериев.
24 Канал пошагово рассказывает, как получить гражданство Бельгии – кто имеет право, необходимые документы и другие нюансы.
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Кто и как может получить гражданство Бельгии
Кандидатам, которые претендуют на статус через натурализацию, необходимо соответствовать ряду требований, а именно:
- быть совершеннолетним;
- прожить на территории страны в статусе постоянного резидента от 5 лет;
- подтвердить социальную интеграцию в общество;
- не иметь проблем с законом и быть готовым выполнять обязанности гражданина Бельгии;
- сдать экзамен на знание одного из трех национальных языков (голландского, французского или немецкого) на уровне А2 и выше;
- иметь трудовой стаж в Бельгии от 468 дней;
- предоставить полное досье.
Для того чтобы подать заявление на получение бельгийского паспорта, необходимо сначала выполнить все требования законодательства. Каждый путь к получению бельгийского гражданства сопровождается собственным набором критериев, которым должны соответствовать кандидаты.
Получить паспорт страны можно по:
- рождением,
- натурализацией,
- через брак,
- исключительные услуги для государства,
- путем восстановления ранее утраченного статуса.
Украинцы могут получить статус резидента Бельгии после 10 лет проживания при условии наличия постоянного вида на жительство в течение последних 5 лет.
Также Бельгия предлагает программу репатриации, призванную упростить процесс получения паспорта для лиц, которые имеют на это право.
Процедура получения гражданства в Бельгии / Фото Unsplash
Какие документы нужны
Чтобы получить гражданство Бельгии, иностранец готовит ряд документов, в которые входят:
- заполненное по образцу заявление;
- свидетельство о рождении;
- чек об уплате регистрационного взноса, который составляет 150 евро;
- справка социальной интеграции и экономического участия в государстве;
- доказательство владения одним из официальных языков Бельгии;
- подтверждение законного проживания в королевстве.
Регистратор Комиссии по натурализации имеет право требовать дополнительные документы на получение гражданства, если посчитает это необходимым.
Заявители должны обеспечить перевод своего досье на один из официальных языков королевства, нотариальное заверение и легализацию апостилем.
Подача заявления и его рассмотрение
Процесс подачи заявления на натурализацию требует от заявителей тщательного внимания и последовательных действий:
- подача заявления и документов в местный муниципалитет по месту жительства;
- проверка документов муниципалитетом и передача дела в прокуратуру;
- проведение расследования прокуратурой (проверка интеграции, отсутствия правонарушений);
- передача дела в Палату натурализации;
- рассмотрение дела и принятие решения Палатой натурализации;
- в случае положительного решения – публикация в официальном вестнике и выдача свидетельства о гражданстве.
Сроки и стоимость
В среднем получить гражданство можно за 10 лет проживания на территории королевства. Непосредственно принятие решения о предоставлении статуса профильные службы принимают в течение 6 месяцев.
На всех этапах легализации проживания в Бельгии украинец платит административные сборы. Так, стоимость оформления документов составляет:
- оформление визы D – 180 евро;
- регистрация ВНЖ – от 144 евро;
- получение статуса ПМЖ – 20 евро;
- ходатайство о гражданстве – 150 евро.
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