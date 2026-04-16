Помощь 300+ в Польше скоро смогут получить не все украинцы: как изменятся правила
- С нового учебного года 2026/2027 помощь 300 злотых на подготовку к школе в Польше будут получать только дети иностранцев, чьи родители экономически активны в стране, с исключениями для детей с польским гражданством, под опекой или с инвалидностью.
- Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года, а заявления на помощь можно подавать с 1 июля до 30 ноября ежегодно.
Уже с нового учебного года правила получения выплаты "Добрый старт", то есть 300 злотых на подготовку к школе, изменятся. И претендовать на нее смогут далеко не все.
Уже с нового учебного года 300 злотых смогут получить только родители школьников, что профессионально активны в Польше. Впрочем, требование о трудоустройстве все же будет иметь одно исключение, пишет InPoland.
Кто сможет получать помощь "Добрый старт" в Польше?
Согласно положениям от 12 сентября 2025 года, уже с нового учебного года 2026/2027 выплату в размере 300 злотых на подготовку к школе будут получать только те дети иностранцев, что будут отвечать дополнительному требованию по экономической активности в стране.
Такие же требования касаются и получения помощи 800+. Согласно этим нововведениям, родители-иностранцы смогут подать заявку на получение выплаты только в случае, если были экономически активны в месяце, предшествующих заявке.
Впрочем, это условие не будет применяться в случае, если ребенок:
- имеет польское гражданство;
- находится под опекой опекуна, назначенного органами власти;
- имеет инвалидность.
Также можно получить помощь, если заявитель не был экономически активным, но имел обязательное медицинское страхование как безработный, зарегистрирован в уездном центре занятости. Новые правила вступят в силу уже 1 июля 2026 года. А вот прием заявок начинается с 1 июля и продлится до 30 ноября.
Важно! Помощь "Добрый старт" можно получить раз в год для ребенка, обучающегося в школе, до достижения им 20-летнего возраста. А для ребенка с инвалидностью, что учится в школе, помощь может предоставляться до 24 лет, пишет gov.pl.
