В Польше повышают пособие по безработице: сколько можно будет получить

Уже с 1 июня 2026 года в Польше повысят ставки пособия по безработице – это решение уже приняло Министерство семьи, труда и социальной политики. Изменения будут касаться всех зарегистрированных безработных.

Размер пособия по безработице в Польше зависит прежде всего от трудового стажа – и люди, работающие более 20 лет, будут получать 120% от базовой ставки, а вот те, имеющие менее, чем 5 лет стажа – только 80%, пишет Business Insider.

Как изменится пособие по безработице в Польше?

Базовая помощь для людей, работающих от 5 до 20 лет уже с 1 июня 2026 года в Польше составит 1783,90 злотых брутто в течение первых трех месяцев после потери работы. После этого сумма уменьшится до 1400 злотых, а фактические выплаты "на руки" будут составлять 1620 и 1270 злотых соответственно.

Стандартно выплаты из-за безработицы можно получать в течение 180 дней, впрочем, для регионов с высоким уровнем безработицы, а также для определенных групп граждан этот срок могут продлить до одного года.

Как получить помощь?

Для этого нужно зарегистрироваться в центре занятости и убедиться, что вы соответствуете заявленным требованиям: в частности, работали не менее 365 дней в течение последних 18 месяцев и платили взносы в Фонд труда, пишет InPoland.

Правительство также отмечает, что выплаты повышают для того, чтобы поддержать граждан в период поиска работы, а также чтобы частично компенсировать рост стоимости жизни в стране.

