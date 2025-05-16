Поступление в польский университет: кто из украинцев может учиться бесплатно

Украинские абитуриенты, которые планируют поступать в польские вузы, имеют возможность учиться бесплатно. Однако только при определенных условиях.

В общем есть несколько вариантов, как можно бесплатно поступить в польские высшие учебные заведения. Однако во всех случаях необходимо проявить старание и настойчивость. Об этом рассказывает 24 Канал совместно с международным сервизом по переводу средств TransferGo.

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Также следует учитывать то, что отныне польские вузы имеют право принимать не более 50% иностранных студентов. А это означает, что конкуренция станет еще больше.

Кто может учиться в Польше бесплатно

Иностранцы с сертификатом знания польского языка на уровне C1

Иностранцы, которые имеют сертификат Государственной комиссии по сертификации знаний польского языка на уровне C1, могут учиться бесплатно в государственных университетах. Однако получить такой сертификат непросто. Нужно тщательно готовиться, и экзамен проводится только раз в год.



Высокий уровень владения польским – путь к бесплатному обучению / Pexels

Владельцы Карты поляка

Этот документ дает право на бесплатное обучение в государственных университетах Польши на равных условиях с гражданами страны. Карта Поляка позволяет получать образование на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.

Справка. Для получения Карты поляка необходимо иметь польское происхождение, а также знать язык, культуру и историю страны.

Люди, которые долго живут в Польше

Если украинец долго проживает в Польше и имеет карту постоянного пребывания или карту резидента, то может получить бюджетное место на магистратуре и аспирантуре.

Украинцы с PESEL UKR

Украинцы, которые получили статус временной защиты в Польше после 24 февраля 2022 года и имеют номер PESEL UKR, тоже могут претендовать на бесплатное обучение в государственных вузах.

Отличники

Некоторые университеты выделяют больше мест на бесплатное обучение на конкурсной основе. Все, как и в Украине – учитывают балл аттестата, НМТ и результаты вступительных экзаменов в вуз. Знание языка минимум на уровне B2 тоже является важным условием для поступления.



Хорошие достижения – возможность поступить на бесплатное обучение / Pexels

Участники стипендиальных программ

Многие польские университеты предлагают стипендии для украинских студентов за академические достижения или спортивные или культурные достижения.

Также существуют программы, такие как Erasmus+, которые предоставляют возможность частичного или полного финансирования обучения.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.