Загалом є кілька варіантів, як можна безплатно вступити до польських вищих навчальних закладів. Однак у всіх випадках необхідно проявити старання та наполегливість. Про це розповідає 24 Канал спільно з міжнародним сервізом із переказу коштів TransferGo.

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Також слід зважати на те, що відтепер польські виші мають право приймати не більше 50% іноземних студентів. А це означає, що конкуренція стане ще більшою.

Хто може навчатися у Польщі безплатно

Іноземці з сертифікатом знання польської мови на рівні C1

Іноземці, які мають сертифікат Державної комісії з сертифікації знань польської мови на рівні C1, можуть навчатися безплатно у державних університетах. Проте отримати такий сертифікат непросто. Потрібно ретельно готуватися, і екзамен проводиться лише раз на рік.



Високий рівень володіння польською – шлях до безплатного навчання / Pexels

Власники Карти поляка

Цей документ надає право на безплатне навчання у державних університетах Польщі на рівних умовах із громадянами країни. Карта Поляка дозволяє здобувати освіту на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

Довідка. Для отримання Карти поляка необхідно мати польське походження, а також знати мову, культуру та історію країни.

Люди, які довго живуть у Польщі

Якщо українець довго проживає у Польщі й має карту сталого перебування або ж карту резидента, то може отримати бюджетне місце на магістратурі та аспірантурі.

Українці з PESEL UKR

Українці, які отримали статус тимчасового захисту в Польщі після 24 лютого 2022 року та мають номер PESEL UKR, теж можуть претендувати на безплатне навчання у державних вишах.

Відмінники

Деякі університети виділяють більше місць на безплатне навчання на конкурсній основі. Все, як і в Україні – враховують бал атестата, НМТ та результати вступних іспитів у виш. Знання мови щонайменше на рівні B2 теж є важливою умовою для вступу.



Гарні досягнення – можливість вступити на безплатне навчання / Pexels

Учасники стипендіальних програм

Багато польських університетів пропонують стипендії для українських студентів за академічні досягнення або ж спортивні чи культурні здобутки.

Також існують програми, такі як Erasmus+, які надають можливість часткового або повного фінансування навчання.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.