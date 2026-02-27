Знать нужно всем: вот что делать, если потеряли паспорт за границей

Путешествие за границу – это прекрасная возможность отдохнуть, познать другие культуры и увидеть немало интересных мест. Впрочем, отдых может обернуться настоящим хаосом, если вы случайно потеряете паспорт.

Во время путешествия за границу от потери паспорта не застрахован, к сожалению, никто. И что делать в таком случае и как вернуться домой, знают далеко не все – но есть четкая последовательность действий, которую следует выполнить, пишет Правительственный портал.

Что делать, если потеряли паспорт за границей?

В большинстве стран процедура в случае потери паспорта одинакова. Только вы выяснили, что документ потерялся или был украден, нужно делать следующее:

обратитесь в ближайшее полицейское отделение, чтобы составить соответствующее заявление. Укажите в нем все визы и отметки, что есть в паспорте;

получите копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта – ее выдадут после приема заявления;

со справкой обратитесь в ближайшее дипломатическое или консульское представительство Украины.

Для того, чтобы там оказали помощь, при себе следует иметь несколько документов:

Протокол о потере паспорта от полиции. Две фотографии паспортного формата. Копии документов и другие материалы, что могут подтвердить вашу личность.

В консульстве выдадут новый загранпаспорт, или удостоверение личности для возвращения в Украину. Но удостоверение личности – это только временный документ, имеющий ограниченное действие, поэтому организовать свое возвращение домой следует как можно быстрее.

Что делать после возвращения в Украину?

Когда вы уже будете в Украине, необходимо обратиться в Государственную миграционную службу и сообщить там о потере документа. После этого можно оформить новый загранпаспорт. Для этого нужно иметь следующие документы:

внутренний паспорт;

квитанция об уплате за услугу.

Что еще следует знать украинцам за рубежом?