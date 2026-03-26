В Германии загорелся средневековый замок: часть здания уничтожена

В ночь с 25 на 26 марта сильный пожар вспыхнул в городке Вайсензее, что в Германии. Огонь охватил часть замка Руннеберг, который был построен еще в XII веке.

Местная полиция заявила, что, к счастью, огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на другие части замка и высокую сторожевую башню, пишет Der Spiegel.

Что известно о пожаре в немецком замке?

Пожар вспыхнул в немецком городке Вайсензее и повредил часть средневекового замка. Пожарным удалось предотвратить распространение огня, начавшегося прямо возле сторожевой башни, что только недавно отреставрировали, пишет Yahoo news.

Впрочем, сначала спасатели опасались, что сильный ветер и большое количество искр приведут к расширению пламени и на остальную часть замка. И искры все же повредили несколько автомобилей, стоявших на прилегающих к замку улицах.

Предварительно в полиции сообщают, что никто не пострадал, а причины возгорания и масштаб повреждения еще устанавливаются.

Справка. Замок Руннебург построили примерно в 1170 году, и он расположен на небольшом холме на окраине Вайсензее. Замок считается одним из важнейших образцов романской архитектуры в Германии.

