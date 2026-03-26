Місцева поліція заявила, що, на щастя, вогонь вдалося загасити до того, як він перекинувся на інші частини замку та високу сторожову вежу, пише Der Spiegel.

Що відомо про пожежу у німецькому замку?

Пожежа спалахнула у німецькому містечку Вайсензее та пошкодила частину середньовічного замку. Пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню, що почався прямо біля сторожової вежі, що лише нещодавно відреставрували, пише Yahoo news.

Втім, спершу рятувальники побоювалися, що сильний вітер та велика кількість іскор призведуть до розширення полум'я й на решту замку. Та іскри все ж пошкодили кілька автомобілів, що стояли на прилеглих до замку вулицях.

Попередньо у поліції повідомляють, що ніхто не постраждав, а причини загоряння та масштаб пошкодження ще встановлюються.

Довідка. Замок Руннебург побудували приблизно у 1170 році, і він розташований на невеликому пагорбі на околиці Вайсензее. Замок вважається одним з найважливіших зразків романської архітектури у Німеччині.

