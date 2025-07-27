Лесные пожары на Сардинии: туристы спасались на лодках от огня

На юге Сардинии 27 июля вспыхнул масштабный лесной пожар. Пути эвакуации заблокировало пламя, людей пришлось спасать по морю.

В районе Пунта-Молентис сотни людей оказались в ловушке на пляже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие последствия пожара в Италии?

Возгорание произошло вблизи одного из самых популярных мест на острове – пляжа Пунта-Молентис в Виллазимиусе. Огонь усилился сильным ветром и быстро распространился по местности. Отдыхающие были вынуждены покидать берег на лодках.

В итальянском издании Corriere della Sera сообщили, что береговая охрана Кальяри эвакуировала 102 человека, в том числе 12 детей и беременную женщину. Еще 39 человек спас патрульный катер полиции. К спасательной операции присоединились и гражданские. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар на Сардинии / Скриншот с видео

Пламя добралось до стоянки возле пляжа. Несколько машин были охвачены огнем.

По словам пожарных, спасательную операцию осложнили сильные ветры. В то же время в Италии продолжается период жары, что способствует распространению пожаров в южных регионах.

Напомним, в Турции вспыхнули лесные пожары. В результате этого заставили эвакуировать более тысячи человек. Также перекрыли автомагистрали между Бурсой и Анкарой. Огонь распространился на несколько провинций.