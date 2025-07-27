Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Turkiye Today.

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Какие последствия нанесли пожары в Турции?

Во многих провинциях Турции начались лесные пожары лесные пожары, охватившие огромные территории. Все из-за высоких летних температур и распространения огня из одного очага на другие. Один из самых сильных пожаров вспыхнул между районами Кестель и Гурсу в провинции Бурса.

Из-за ветров возгорание быстро дошло до района Карахидир – там власти перекрыли автомагистраль Бурса – Анкара. Водителей просят ехать альтернативными маршрутами, поскольку пламя приближается к жилым районам.

Как пишет издание, пожар осветил ночное небо ярко-красным пламенем, которое видно из многих частей города. С возгораниями борются десятки спасательных команд.

Жуткие кадры лесных пожаров в турецкой Бурсе: смотрите видео

В селе Карахидир из-за распространения огня проводят эвакуацию. В Бурсе переселили не менее 1300 человек. Пострадало по меньшей мере 3 дома, а около 100 гектаров территории уже выгорело. Жителей района Гурсу, которые бежали от пожара, видели вдоль шоссе, ведь огонь вызвал панику и заставил людей как можно быстрее покинуть дома. Людям, которые не находятся в эпицентре пожара, рекомендуют держать окна и двери закрытыми и избегать выхода на улицу без необходимости.

Мы дали очень четкие указания не рисковать в жилых районах. Соответственно, было эвакуировано два села. Оттуда было эвакуировано около 700 жителей. Пожары достигли села Игидир, откуда также было эвакуировано 600 жителей. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы координировали свои действия с Министерством сельского хозяйства и лесного хозяйства,

– сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

В Турции бушуют лесные пожары: видео

Правоохранители также расследуют причины пожара. Кроме большого возгорания в Бурсе, пожары бушуют в провинциях Карабук, Ушак и Кахраманмараш. В целом продолжается активная борьба с 76 пожарами – 28 в лесных районах и 48 – в сельской местности.