Самая высокая температура в истории Европы: из-за аномальной жары Турцию охватили пожары
- В Турции зафиксирована рекордная температура +50,5 градусов по Цельсию, что повлекло масштабные лесные пожары на юге страны, в частности в Анталье и Бурсе, в результате которых погибли по меньшей мере 13 человек.
- Жара охватила 31 провинцию, с температурами выше +40 градусов по Цельсию, что превышает сезонную норму на 6 – 12 градусов тепла.
- Предыдущий температурный рекорд в Европе был +48,8 градуса тепла в Сицилии в 2021 году.
В Турции зафиксировали самый высокий показатель температуры воздуха в истории континентальной Европы. Из-за жары вспыхнули масштабные лесные пожары на юге страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Турецкую метеорологическую службу, которую цитирует Turkiye Today.
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Аномальная жара в Турции: что известно?
В субботу, 26 июля, Турция побила температурный рекорд для контенетальной Европы – +50,5 градусов по Цельсию. Рекорд зафиксировали в районе Силопи провинции Ширнак.
Аномальная жара вызвала масштабные лесные пожары в Турции. Огонь охватил восток Антальи и приближается к жилым кварталам города Бурса. В результате пожаров погибли по меньшей мере 13 человек, среди них есть также пожарные и волонтеры.
Масштабные пожары охватили Турцию: смотрите видео
Жара охватила 31 провинцию страны. В городах температура воздуха достигает более +40 градусов. Показатели превышают сезонную норму на 6 – 12 градусов тепла. В юго-восточных регионах жарко, а именно в Мардине, Сиирте, Шанлыурфе, Батмане и Газиантепе.
Лесные пожары в Турции / Фото AP
Предыдущий рекорд составлял +48,8 градуса и был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 года. Официально его подтвердила Всемирная метеорологическая организация в 2024-м. До этого рекорд принадлежал Греции – +48 градусов в 1977 году.
Чрезвычайная жара охватила не только Европу, но и США, Азию и Ближний Восток. По данным программы Copernicus, температура поверхности Средиземного моря превышает норму на 3 градуса.