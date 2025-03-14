Не включать музыку и не ездить в понедельник: странные правила для водителей за рубежом

Обычно правила дорожного движения унифицированы, однако часто страны добавляют свои пункты. Некоторые из них являются достаточно необычными для украинцев.

Некоторые правила дорожного движения за рубежом могут удивить самых опытных водителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Автопилот".

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10 необычных ПДД за рубежом

В Финляндии таксисты должны платить сбор за музыку. Если водитель такси в Финляндии включает музыку для пассажиров, то должен платить годовой сбор в размере 22 евро.

Если водитель такси в Финляндии включает музыку для пассажиров, то должен платить годовой сбор в размере 22 евро. В Швейцарии запрещено мыть авто в воскресенье. Воскресенье считается днем отдыха, и любые шумные работы, в частности мытье автомобиля, строго запрещены.

Воскресенье считается днем отдыха, и любые шумные работы, в частности мытье автомобиля, строго запрещены. На Филиппинах введены ограничения по номерным знакам. Например, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник. Это правило создали для того, чтобы разгрузить дороги.

Например, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник. Это правило создали для того, чтобы разгрузить дороги. Водителям на Кипре строго запрещено употреблять пищу или напитки за рулем , даже если это вода. Закон требует, чтобы обе руки всегда были на руле. Нарушителям грозит штраф в размере 50 кипрских фунтов (около 90 долларов США).

, даже если это вода. Закон требует, чтобы обе руки всегда были на руле. Нарушителям грозит штраф в размере 50 кипрских фунтов (около 90 долларов США). В Германии можно водить авто голым . Водитель имеет право быть за рулем в любом виде, потому что автомобиль считается частным пространством. Однако обязательно иметь обувь, ведь это предотвращает потерю контроля над педалями.

. Водитель имеет право быть за рулем в любом виде, потому что автомобиль считается частным пространством. Однако обязательно иметь обувь, ведь это предотвращает потерю контроля над педалями. В Италии запрещено целоваться в авто . Этот закон действует в небольшом городке Эбола в провинции Салерно. Его разработали для того, чтобы пары не становились легкой мишенью для воров. Штраф за нарушение – от 50 до 500 евро.

. Этот закон действует в небольшом городке Эбола в провинции Салерно. Его разработали для того, чтобы пары не становились легкой мишенью для воров. Штраф за нарушение – от 50 до 500 евро. В Дании водители должны заглядывать под авто перед поездкой . Перед тем, как тронуться, нужно проверить, не спрятался ли кто-то под их автомобилем. Это правило направлено на предотвращение несчастных случаев.

. Перед тем, как тронуться, нужно проверить, не спрятался ли кто-то под их автомобилем. Это правило направлено на предотвращение несчастных случаев. В Японии штрафуют за обрызгивание пешеходов . Если автомобиль проедет через лужу и обрызгает пешехода, за это могут выписать штраф в размере 65 долларов США.

. Если автомобиль проедет через лужу и обрызгает пешехода, за это могут выписать штраф в размере 65 долларов США. Во Франции запрещено фотографировать полицейских и их транспортные средства . Соответствующий закон действует с 2021 года. Нарушение может привести к штрафу или даже аресту.

. Соответствующий закон действует с 2021 года. Нарушение может привести к штрафу или даже аресту. В Македонии пьяным пассажирам запрещено садиться на переднее сиденье. Это правило ввели для уменьшения риска отвлечения водителя от дороги.

Кстати, есть ряд неочевидных нарушений, за которые могут оштрафовать водителя в Испании. В частности штраф можно получить за выставленный локоть в окно или кусание ногтей.

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