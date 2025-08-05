Готовясь к поездке в Париж, следует не только проверить билеты и бронирование, но и тщательно подойти к выбору вещей. Кроме модного наряда внимание следует уделить обуви. И речь идет не только о комфортной.

Именно оно может стать решающим фактором для вашего вечера. В курьезную ситуацию в Париже из-за обуви попала туристка Лейни Такер. Ее истории рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какие правила дресс-кода важны в Париже?

Недавняя поездка в столицу Франции обернулась для Лейни несколько неприятным опытом, поскольку она столкнулась с многочисленными отказами входа в ночные клубы из-за обуви. Несмотря на ее энтузиазм относительно вечерних прогулок, ее несколько раз не пускали в заведение из-за босоножек, поскольку там действовал строгий дресс-код на каблуки.

Важное замечание для всех девушек, которые приезжают в Париж: мы не попали в несколько клубов прошлой ночью, потому что были в сандалиях. Почти везде нужны каблуки,

- рассказала она.

В конце концов девушка все же прошла в один ночной клуб, объяснив охраннику, что ее босоножки от бренда Valentino.

Что говорят другие?

Реакция в социальных сетях была неоднозначной: некоторые пользователи обвиняли женщину в том, что она не была должным образом подготовлена, а другие критиковали устаревшую политику клуба в отношении обуви.

Среди критиков одна француженка надеялась, что ограничительное правило, которое требует от женщин носить высокие каблуки, уже в прошлом – "мужчины ходят в спортивном, а нам надо ломать ноги на танцплощадке". Другие комментаторы отметили, что многие ночные клубы отдают предпочтение обуви с закрытым носком из соображений стиля и безопасности.

К слову, ранее 24 Канал писал о 5 вещей, которые стоит избегать во Франции.