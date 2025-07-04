Втиснуть еще пару футболок или штанов: почему Ryanair увеличит размер бесплатного багажа

Ирландский лоукостер Ryanair объявил об увеличении на 20% размера разрешенной ручной клади. Это изменение произошло в ответ на новые правила, введенные Европейским Союзом относительно размеров бесплатного провоза багажа.

В ближайшие недели эти условия уже введут. А что изменится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC і Sky News.

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Ryanair увеличит размер бесплатного багажа

Лоукостер Ryanair объявил об увеличении максимальных размеров ручной клади, разрешенной для перевозки под сиденьем, подняв лимит с 40×25×20 сантиметров до 40×30×20 сантиметров. Это изменение увеличивает разрешенный объем сумок на 20% – с 20 литров до 24 литров.

Согласно новой политике, пассажиры, по-прежнему, смогут бесплатно взять с собой сумку, например, дамскую сумочку или небольшой рюкзак, которые будут храниться под сиденьем перед ними. Хотя увеличение размера является скромным – всего 5 сантиметров, предлагает путешественникам дополнительное пространство для их вещей.

Изменения будут внедрены в течение ближайших недель, как только откорректируют мерки для проверки багажа в аэропортах,

– сообщили в Ryanair.

Новые размеры превышают недавно установленные минимальные требования к размерам багажа в Европе – 40x30x15 сантиметров. Соблюдение этих норм привело бы к уменьшению объема багажа на 10%, однако Ryanair решила предоставить пассажирам более щедрую норму перевозки багажа.

Как насчет других авиакомпаний

Европейский Союз активно стандартизирует общие правила бесплатного провоза ручной клади. Это призвано устранить путаницу и дополнительные сборы для путешественников, которые летят разными авиакомпаниями.

При этом большинство авиаперевозчиков сохранят свою действующую политику. Авиакомпании British Airways, Jet2, easyJet и WizzAir пока имеют ограничения на перевозку ручной клади, которые превышают предложенные "стандартизированные" размеры.