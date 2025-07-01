Лоукостеры разъярены: Евросоюз отменяет плату за ручную кладь

Многие авиакомпании вводили плату за провоз даже небольших рюкзаков в ручной клади. Вскоре они столкнутся с ограничениями на эту практику.

Начиная с 2026 года, авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в пределах Европейского Союза, будет запрещено взимать дополнительные сборы за провоз ручной клади. Решение принял Комитет Европарламента по транспорту и туризму, пишет 24 Канал.

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ЕС отменяет плату за ручную кладь

В рамках существенного обновления правил воздушных перевозок, авиакомпании, осуществляющие рейсы в пределах Европейского Союза и между ЕС и Великобританией, обязуются разрешить пассажирам перевозить два вида ручной клади без дополнительной оплаты.

Пассажирам будет разрешено брать на борт небольшой чемодан весом до 7 килограммов, размеры которого не превышают 55×40×20 сантиметров, вместе с одной личной вещью, что может включать женскую сумочку, рюкзак или сумку.

Это шаг к более честному и понятному авиационному рынку. Ручная кладь – это базовый минимум, а не предмет роскоши,

– отметил Маттео Риччи, заместитель председателя транспортного комитета.

Это решение должно стать обязательным для выполнения на всей территории Европейского Союза, что обеспечит унификацию правил авиаперевозок для пассажиров.

Что еще нового

Новые правила также предусматривают дополнительные меры, направленные на повышение комфорта пассажиров:

обязательная рассадка детей до 12 лет рядом с сопровождающим лицом;

право людей с инвалидностью путешествовать с сопровождающим без дополнительной оплаты;

упрощенная процедура подачи жалоб при отмене и задержках рейсов.

В то же время решение Европейского парламента вызвало недовольство среди авиаперевозчиков. Представители отрасли предупреждают, что отмена платы за перевозку ручной клади может привести к повышению базовых тарифов для пассажиров.