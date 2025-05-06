Не поступайте так на отдыхе: что нельзя делать в Турции

Уезжая в чужую страну, следует подготовиться и узнать о местных правилах. Особенно, если религия и обычаи сильно отличаются от наших.

В частности в Турции туристам тоже стоит придерживаться определенных правил, чтобы не обидеть местных жителей, не нарушить закон и не попасть в неприятности. Об этом пишет 24 Канал.

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Что не стоит делать в Турции

Не пренебрегайте религиозными обычаями

Не заходите в мечеть с открытыми плечами или коленями. А если вы женщина, стоит покрыть и голову.

Никогда не фотографируйте людей во время молитвы, а также не демонстрируйте пренебрежение к исламу или пророку Мухаммеду – это серьезное нарушение.

Не ведите себя слишком открыто в публичных местах

Чрезмерные проявления нежности, вроде поцелуев или объятий, является дурным тоном в общественных местах. Туда же – пьяное или шумное поведение, особенно в меньших городах.

Также не торгуйтесь в магазинах с фиксированными ценами. Торг действительно уместен на турецких базарах, но не в супермаркетах или брендовых бутиках.



Уважайте религию и местные обычаи Турции / Pexels

Не делайте фото военных объектов или солдат

Это может привести к серьезным проблемам с полицией. Также в Турции запрещено фотографировать правительственные учреждения.

Не говорите негативно об Ататюрке

Мустафа Кемаль Ататюрк считается в Турции национальным героем. Поэтому критику или пренебрежительные высказывания в отношении него могут расценить как уголовное преступление.

Совет. Не пренебрегайте чаевыми. В Турции принято оставлять "на чай" около 5 – 10% в ресторанах, отелях и для гидов.