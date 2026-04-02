В Таиланде алкоголь будут продавать не всем: сначала придется пройти проверку

Таиланд –это чрезвычайно популярная туристическая страна, которая уже не первое десятилетие привлекает миллионы туристов. Впрочем, купить алкоголь там уже совсем скоро будет непросто.

Популярный Таиланд известен также и своими достаточно строгими правилами по продаже алкоголя. И несмотря на то, что некоторые из них ослабляют – например, впервые за более чем полвека в стране разрешили продавать спиртные напитки днем – другие правила становятся только строже, пишет BBC.

Какие новые правила об алкоголе внедрили в Таиланде?

Уже в конце марта 2026 года в стране начали действовать новые правила по продаже алкоголя. И согласно им продавцы в магазинах теперь имеют право проверять потенциальных покупателей на уровень алкогольного опьянения. И для туристов такая проверка может закончиться не очень удачно: если стандартизированный тест укажет, что клиент слишком пьян, ему откажут в обслуживании, пишет The Nation Thailand.

Определять состояние опьянения будут с помощью четких критериев. Считается, что человек слишком пьян, если он не может координировать собственные движения, удерживать равновесие, не может ровно стоять, связно говорить или демонстрирует поведение, что может представлять опасность для окружающих или его самого.

Кроме того, продавец может отказать в продаже напитков, если от человека пахнет алкоголем. Вот еще несколько дополнительных симптомов, которые также учитывают:

перепады настроения, агрессия и деструктивное поведение;

домогательства;

спутанность сознания;

покраснение и подергивание глаз;

видимый тремор и шаткая походка.

Как будет проходить тест на опьянение?

Продавцам предлагают 3 практических теста,, которые помогают проверить уровень опьянения, и они могут использовать любой из них. Вот они:

Палец к носу – человек должен закрыть глаза и коснуться пальцем кончика носа. Ошибка более чем на сантиметр или явный тремор в руках – это признаки опьянения.

– человек должен закрыть глаза и коснуться пальцем кончика носа. Ошибка более чем на сантиметр или явный тремор в руках – это признаки опьянения. Ходьба и поворот . Сначала нужно пройти 10 шагов по прямой, переступая с пятки на носок, а потом вернуться и повторить то же самое. Сбой с линии, использование рук для равновесия, преждевременная остановка означают, что человек пьян.

. Сначала нужно пройти 10 шагов по прямой, переступая с пятки на носок, а потом вернуться и повторить то же самое. Сбой с линии, использование рук для равновесия, преждевременная остановка означают, что человек пьян. Стояние на одной ноге. Нужно поднять одну ногу на примерно 15 сантиметров над землей и простоять так около 30 секунд. Потеря равновесия или преждевременное опускание ноги указывают на опьянение.

Власти Таиланда убеждены, что новые правила будут способствовать ответственной продаже алкоголя и поможет снизить риски для общественной безопасности.

Что еще следует знать туристам?