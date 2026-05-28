Никаких школьных линеек: как проходят Последние звонки в Европе и США

Для украинцев Последний звонок – это почти отдельный символ детства. Вышиванки, ленты выпускников, школьная линейка, цветы для учителей и тот самый звонок от первоклассницы на плечах одиннадцатиклассника. Но во многих странах мира завершение учебного года выглядит совсем иначе, а кое-где традиции, похожей на наш Последний звонок, вообще не существует.

24 Канал со ссылкой на Teen Vogue расскажет, как в разных уголках мира школьники завершают учебный год и когда это происходит.

Чем отличаются традиции празднования Последнего звонка?

В США – выпускные вместо линеек

В американских школах нет традиционного Последнего звонка в привычном для украинцев формате. Главное событие для выпускников – graduation ceremony, то есть торжественная церемония вручения дипломов. Ученики надевают специальные мантии и квадратные шапочки, которые затем символически подбрасывают в воздух.

Еще одна культовая традиция – prom, большой выпускной бал, который часто напоминает сцены из голливудских фильмов. Учебный год в США обычно завершается в конце мая или в июне – в зависимости от штата.



В американских школах есть традиция вручения дипломов / Фото Unsplash

В Германии выпускники устраивают "школьный хаос"

Во многих немецких школах популярна традиция Abi-Streich – своеобразный "день хаоса", который организуют выпускники перед завершением обучения. Ученики:

украшают школу;

подшучивают над учителями;

устраивают флешмобы;

приходят в костюмах;

проводят игры и конкурсы.

Это скорее веселый студенческий фестиваль, чем официальная церемония.

В Италии после школы – вечеринки и путешествия

В Италии завершение учебного года больше ассоциируется не с официальными церемониями, а со свободой и началом лета. После сдачи экзаменов выпускники обычно отправляются на море, устраивают вечеринки и празднуют с друзьями до самого утра. В отличие от Украины или других постсоветских стран, традиционных школьных линеек там почти не проводят – акцент делают именно на неформальном праздновании и атмосфере каникул.



В Италии после школы дети едут в совместное путешествие / Фото Pexels

В Финляндии выпускники ездят по городу на грузовиках

Одна из самых известных традиций в Финляндии – праздничные поездки выпускников по городу на украшенных грузовиках. Ученики:

надевают белые фуражки;

слушают музыку;

танцуют;

бросают сладости прохожим.

Такой формат больше напоминает карнавал или городской фестиваль.



В Финляндии выпускники ездят по городу на грузовиках / Фото Pexels

Почему украинский Последний звонок особенный?

Несмотря на глобализацию, традиция Последнего звонка в Украине до сих пор остается очень эмоциональной и узнаваемой. Именно в постсоветских странах:

сохранились торжественные школьные линейки;

выпускники носят ленточки;

существует символический "последний звонок";

большое значение имеют слова учителей и прощание со школой.

Для многих украинцев это не просто завершение учебного года, а настоящий символ перехода во взрослую жизнь. И хотя в мире школьники празднуют завершение школы совсем по-разному, именно украинский Последний звонок до сих пор остается одной из самых узнаваемых и эмоциональных школьных традиций.