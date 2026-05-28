24 Канал з посиланням на Teen Vogue розкаже, як у різних куточках світу школярі завершують навчальний рік та коли це відбувається.

Чим відрізняються традиції святкування Останнього дзвоника?

У США – випускні замість лінійок

В американських школах немає традиційного Останнього дзвоника у звичному для українців форматі. Головна подія для випускників – graduation ceremony, тобто урочиста церемонія вручення дипломів. Учні одягають спеціальні мантії та квадратні шапочки, які потім символічно підкидають у повітря.

Ще одна культова традиція – prom, великий випускний бал, який часто нагадує сцени з голлівудських фільмів. Навчальний рік у США зазвичай завершується наприкінці травня або у червні – залежно від штату.

У Німеччині випускники влаштовують "шкільний хаос"

У багатьох німецьких школах популярною є традиція Abi-Streich – своєрідний "день хаосу", який організовують випускники перед завершенням навчання. Учні:

прикрашають школу;

жартують над учителями;

влаштовують флешмоби;

приходять у костюмах;

проводять ігри та конкурси.

Це радше веселий студентський фестиваль, ніж офіційна церемонія.

В Італії після школи – вечірки та подорожі

В Італії завершення навчального року більше асоціюється не з офіційними церемоніями, а зі свободою та початком літа. Після складання іспитів випускники зазвичай вирушають на море, влаштовують вечірки та святкують із друзями до самого ранку. На відміну від України чи інших пострадянських країн, традиційних шкільних лінійок там майже не проводять – акцент роблять саме на неформальному святкуванні та атмосфері канікул.



У Фінляндії випускники їздять містом на вантажівках

Одна з найвідоміших традицій у Фінляндії – святкові поїздки випускників містом на прикрашених вантажівках. Учні:

одягають білі кашкети;

слухають музику;

танцюють;

кидають солодощі перехожим.

Такий формат більше нагадує карнавал або міський фестиваль.



Чому український Останній дзвоник особливий?

Попри глобалізацію, традиція Останнього дзвоника в Україні досі залишається дуже емоційною та впізнаваною. Саме у пострадянських країнах:

збереглися урочисті шкільні лінійки;

випускники носять стрічки;

існує символічний "останній дзвінок";

велике значення мають слова вчителів та прощання зі школою.

Для багатьох українців це не просто завершення навчального року, а справжній символ переходу у доросле життя. І хоча у світі школярі святкують завершення школи зовсім по-різному, саме український Останній дзвоник досі залишається однією з найбільш впізнаваних та емоційних шкільних традицій.