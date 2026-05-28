24 Канал со ссылкой на Teen Vogue расскажет, как в разных уголках мира школьники завершают учебный год и когда это происходит.
Чем отличаются традиции празднования Последнего звонка?
- В США – выпускные вместо линеек
В американских школах нет традиционного Последнего звонка в привычном для украинцев формате. Главное событие для выпускников – graduation ceremony, то есть торжественная церемония вручения дипломов. Ученики надевают специальные мантии и квадратные шапочки, которые затем символически подбрасывают в воздух.
Еще одна культовая традиция – prom, большой выпускной бал, который часто напоминает сцены из голливудских фильмов. Учебный год в США обычно завершается в конце мая или в июне – в зависимости от штата.
В американских школах есть традиция вручения дипломов / Фото Unsplash
- В Германии выпускники устраивают "школьный хаос"
Во многих немецких школах популярна традиция Abi-Streich – своеобразный "день хаоса", который организуют выпускники перед завершением обучения. Ученики:
- украшают школу;
- подшучивают над учителями;
- устраивают флешмобы;
- приходят в костюмах;
- проводят игры и конкурсы.
Это скорее веселый студенческий фестиваль, чем официальная церемония.
- В Италии после школы – вечеринки и путешествия
В Италии завершение учебного года больше ассоциируется не с официальными церемониями, а со свободой и началом лета. После сдачи экзаменов выпускники обычно отправляются на море, устраивают вечеринки и празднуют с друзьями до самого утра. В отличие от Украины или других постсоветских стран, традиционных школьных линеек там почти не проводят – акцент делают именно на неформальном праздновании и атмосфере каникул.
В Италии после школы дети едут в совместное путешествие / Фото Pexels
- В Финляндии выпускники ездят по городу на грузовиках
Одна из самых известных традиций в Финляндии – праздничные поездки выпускников по городу на украшенных грузовиках. Ученики:
- надевают белые фуражки;
- слушают музыку;
- танцуют;
- бросают сладости прохожим.
Такой формат больше напоминает карнавал или городской фестиваль.
В Финляндии выпускники ездят по городу на грузовиках / Фото Pexels
Почему украинский Последний звонок особенный?
Несмотря на глобализацию, традиция Последнего звонка в Украине до сих пор остается очень эмоциональной и узнаваемой. Именно в постсоветских странах:
- сохранились торжественные школьные линейки;
- выпускники носят ленточки;
- существует символический "последний звонок";
- большое значение имеют слова учителей и прощание со школой.
Для многих украинцев это не просто завершение учебного года, а настоящий символ перехода во взрослую жизнь. И хотя в мире школьники празднуют завершение школы совсем по-разному, именно украинский Последний звонок до сих пор остается одной из самых узнаваемых и эмоциональных школьных традиций.