20 тысяч килограммов: зачем испанцы разбрасывают конфеты ну улицах

Многие украинцы, приезжающие в Испанию на отдых, даже не подозревают, что в этой стране существует невероятная традиция, когда местные прямо на улицах разбрасывают кучу конфет.

Украинка, что уже больше года живет в Испании, заметила одну необычную испанскую традицию, что неизменно радует и детей, и взрослых – во время, когда другие европейцы уже отходят от Нового года и возвращаются к работе, в Испании продолжаются празднования, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Почему испанцы рассыпают конфеты по улицам?

Один из главных праздников в Испании, кроме Нового года – это Праздник Трех Королей, или Богоявление, что празднуют 6 января. Так чествуют появление в истории человечества Иисуса Христа, которому пришли поклониться три волхва.

К слову, в Испании этот праздник особенно любят дети – ведь в этой стране принято дарить основные подарки не на Рождество или на Новый год, а именно на Богоявление. Сам праздник происходит 6 января, а вот 5 января по всем улицам города проходят праздничные парады.

Этот парад называется Cabalgata – городом идет праздничное шествие с танцами, музыкой, театральными сценками. В этом году было тринадцать карет, и разбросали около 20 000 килограммов конфет,

– рассказала украинка.

Как и в прошлом году, среди конфет, что разбросали прямо на улицах, нашлось и немало украинских. По словам украинки, взрослые также любят этот праздник и готовятся к нему заранее: некоторые покупают места в первых рядах за 20 – 30 евро, а дети обязательно приходят с пакетами, чтобы собирать сладости. Некоторые ловят конфеты в открытые зонты.

Украинка рассказала о Празднике Трех Королей в Испании: смотрите видео

Но в этом году меня больше удивил не парад, а сами испанцы. Потому что все конфеты, которые падали возле них, они отдавали моему ребенку в пакет. И даже помогли поймать мяч,

– добавила девушка.

