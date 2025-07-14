Украинка рассказала о плюсах жизни в Канаде: 7 важных пунктов
- Украинка в Канаде отмечает доступность продуктов, приветливость работников государственных учреждений, доброжелательность людей, невероятную природу, и комфортное самовыражение.
- Даже на минимальную зарплату можно хорошо жить, а знание английского языка облегчает адаптацию.
Украинка, которая сейчас живет в Канаде, рассказала, какие моменты кажутся ей лучшими. Она убеждена, что преимущества жизни в стране, впрочем, не ограничиваются перечисленными пунктами.
Канада – это страна с достаточно большой украинской диаспорой, и немало украинцев, выехавших за границу, считают ее замечательной для жизни. Об основных же преимуществах рассказывает 24 Канал со ссылкой на тикток _sheismary_.
Интересно Украинка дала 2 главных совета для тех, кто хочет переехать в Италию
Первый плюс, о котором упоминает украинский блогер в Канаде – это разнообразие и доступность продуктов. Второе преимущество – государственные учреждения.
Видишь, куда идут налоги. Очень приветливые работники везде,
– поделилась девушка.
Третий пункт – чрезвычайно важен – это люди. Блогерша рассказала, что "правду говорят, люди здесь волшебные".
Еще одно преимущество жизни в Канаде – это невероятная природа, что поражает даже бывалых туристов. К слову, именно канадские природные комплексы, что сохранены практически в первозданном состоянии и часто граничат с городами, и привлекают ежегодно в страну огромное количество туристов.
Украинка рассказала о жизни в Канаде: смотреть видео
Пятый плюс – В Канаде не будут упрекать тем, что ты не канадец. Блогерша рассказала, что там "комфортно жить и каждый может свободно самовыражаться". Конечно, среди преимуществ жизни в Канаде далеко не последнее – это уровень жизни. Даже работая на минимальную заработную плату в стране можно себя хорошо обеспечить.
Последнее преимущество, о котором упомянула блогер – это язык.
Из-за опыта жизни в не англоязычных странах я кайфую, что здесь английский,
– рассказала она.
Впрочем, ранее мы уже рассказывали о "самый большой" минус жизни в Канаде, о котором не знают многие украинцы.