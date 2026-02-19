Даже бездомные там "счастливы": украинка рассказала, почему переехала в популярную страну

Украинка, переехавшая в США, поделилась, почему ей нравится эта страна –по ее словам, даже на обычной работе люди здесь зарабатывают достаточно хорошо, чтобы позволить себе практически все.

Жизнь в США очень сильно отличается от Украины – и девушка, переехавшая в Америку, рассказала, в чем именно, сообщает ermilova.usa.

Чем отличается жизнь в США?

Украинка рассказала, что в США даже довольно обычная работа дарит достаток. А к кредитам американцы относятся гораздо спокойнее: большинство людей не откладывает деньги на квартиру или машину, а покупают их в кредит, чтобы наслаждаться ими сразу же.

У тебя здесь все есть, тебя ничто не ограничивает и поэтому здесь лучше. Ты можешь зарабатывать в Украине, но ты не можешь позволить себе всего сразу – а здесь люди могут,

– рассказала украинка.

Второе преимущество, которое очень привлекает блогера – это то, что люди в США проще и не оценивают друг друга.

Украинка рассказала о преимуществах жизни в США: смотрите видео

И поэтому тебе здесь комфортнее, ты себя здесь чувствуешь гораздо счастливее,

– добавила девушка.

Третье преимущество, по словам девушки – это то, что в США никто не делает что-то, чтобы просто похвастаться перед другими людьми. В этой стране девушка чувствует свободу – и, по ее словам, даже бездомные в этой стране "счастливы".

Кстати, средняя зарплата в год в США сейчас составляет 53 490 долларов. При этом больше всего зарабатывать рассчитывать могут фармацевты, медсестры-практики, инженеры-программисты и специалисты по обработке данных, пишет Jobted.

