25 августа Кароль Навроцкий объявил, что воздержался от подписания поправки к закону о помощи гражданам Украины в Польше. Сослался на то, что выплата "800+" должна быть доступна только трудоустроенным украинцам.

Зато объявил о собственной законодательной инициативе, которая уже вызвала резонанс. Поскольку касается "бандеровщины". Деталями заявления президента Польши делится 24 Канал со ссылкой на RMF.24.

Что известно о заявлении Навроцкого относительно символов Бандеры?

Значительный общественный резонанс вызвала законодательная инициатива Навроцкого по символике ОУН-УПА.

Чтобы искоренить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения, основанные на настоящем партнерстве, взаимном уважении и взаимной отзывчивости, я считаю, что мы должны включить в законопроект четкий лозунг – "остановить бандеровщину",

– заявил он.

Президент Польши предложил внести изменения в Уголовный кодекс страны, чтобы классифицировать символ Бандеры наряду с символами, связанными с нацизмом и коммунизмом.

Эта инициатива также имеет целью пересмотреть закон, регулирующий деятельность Института национальной памяти и Комиссии по преследованию преступлений против польского народа в связи с деяниями Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Напомним: в августе в Варшаве прошел концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Тогда зрители принесли флаги с символикой ОУН – УПА. Из-за этого под депортацию попали 57 украинцев.

Что еще предлагает глава Польши?

Кароль Навроцкий воспользовался своим правом вето против предложенных правительством поправок к Закону о помощи гражданам Украины. Зато выступает за собственную инициативу, которая предусматривает, что только официально трудоустроены украинцы и те, что платят налоги в Польше, будут иметь право на льготы, включая программу "800+" и доступ к медицинским услугам.

Навроцкий также объявил, что президентский проект предусматривает увеличение срока процедуры предоставления гражданства – с 3 до 10 лет. Еще увеличат наказание за незаконное пересечение границы до 5 лет лишения свободы.

В то же время глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий подчеркнул, что нынешнее правительство имеет 1,5 года для реализации решений, которые отвечают насущным потребностям сегодняшнего дня. Он подчеркнул важность того, чтобы эти решения были справедливыми не только для польских граждан, но и для украинцев, которые действительно интегрировались в польскую социально-экономическую систему.