Такое впервые: из Польши будет ходить прямой поезд в Хорватию

Польшу и Хорватию свяжет железнодорожный маршрут. Уже с 27 июня добраться из Варшавы в Риеку можно будет непосредственно на поезде PKP Intercity.

Так что в этом году, можно запланировать недорогое путешествие на море в Хорватию. Детали нового направления рассказывает 24 Канал со ссылкой на NFP.

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Из Польши будет ходить прямой поезд в Хорватию

Поезд будет отправляться с Восточного вокзала Варшавы в 14:00 и прибывать в Риеку на следующее утро в 8:45.

Пассажиры могут рассчитывать на остановки в нескольких ключевых городах на маршруте, включая Остраву и Бжезлав в Чехии, а также Вену и Грац в Австрии, прежде чем продолжить движение до Марибора и Любляны в Словении.

Путешествие из Варшавы в адриатический город Риека займет примерно 19 часов. Однако чиновники сообщили о планах сократить время в пути на 2 – 3 часа в будущем. Ожидается, что поезд будет курсировать четыре раза в неделю.



PKP Intercity запустит поезд из Польши в Хорватию / Фото vpolshchi

Поезд будет иметь различные варианты размещения, включая зоны отдыха, диваны и купе второго класса. Все вагоны поезда будут оборудованы кондиционерами для обеспечения комфорта пассажиров.

Кроме того, между Варшавой и Веной будет курсировать вагон-ресторан, который будет предлагать пассажирам свежеприготовленные блюда собственного производства. А пассажиры, которые будут путешествовать в ночных вагонах, получат постельное белье для их удобства.

Самая низкая цена билета на проезд между этими городами была установлена на уровне 193 злотых. Однако, детали относительно самой высокой цены билета пока остаются нераскрытыми.

При этом отмечают, что поезд будет курсировать с конца июня до конца августа.

Между тем железнодорожным путем соединят и Мюнхен с Миланом и Римом.