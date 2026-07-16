В Польше предлагают выплачивать пенсионерам аналог программы "800+": кто мог бы получать эти деньги

В Польше до сих пор ведутся дискуссии о возможности введения новой социальной выплаты, которую будут получать пенсионеры. Она будет учитывать факт воспитания детей до появления современных программ поддержки семей.

Новая инициатива коснется родителей, которые ранее воспитывали детей без помощи и поддержки со стороны государства, например, в рамках программы "800+", пишет InPoland.

Что известно о возможности введения денежной поддержки для пенсионеров?

Соответствующая петиция о предоставлении пенсионерам в Польше помощи за воспитание детей в прошлом была подана в Канцелярию президента еще в 2023 году. Авторы предложили ввести для пенсионеров ежемесячную выплату, которая служила бы своего рода компенсацией за годы воспитания детей без поддержки со стороны государства.

По мнению авторов, родители, чьи дети сейчас работают и платят налоги в Польше, ранее внесли существенный вклад в развитие государства, но тогда не получили от него никакой финансовой помощи. Согласно предложению, каждый из родителей за одного воспитанного ребенка должен получать 400 злотых.

Вопрос рассмотрели Комитет по петициям Сейма Польши, а также Министерство семьи, труда и социальной политики. С запросом о возможности введения такой помощи депутаты посоветовали обратиться в министерство. Впрочем, его представители подчеркнули, что действующие законы Польши не предусматривают подобных выплат. Между тем программа "800+" не распространяется на людей, которые уже воспитали детей.

Поэтому в настоящее время введение выплаты не планируется. Комитет Сейма решил не включать эту инициативу в законодательную повестку дня, а соответствующий законопроект правительство не готовит.

Одна из основных причин отказа – значительные расходы для государственного бюджета. Авторы петиции предположили, что подобная программа обошлась бы примерно в 43 миллиарда злотых ежегодно.