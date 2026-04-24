Продажа гражданства от Трампа: сколько людей купили "золотую визу" за миллион долларов

Год назад администрация Трампа давала прогнозы относительно триллионных доходов от программы "Золотая виза". Согласно ей иностранцы могут заплатить 1 миллион долларов и получить право жить и работать в США. Но до сих пор официально одобрили только одну заявку.

Пока амбициозная программа президента США Дональда Трампа, которая должна была принести невероятные доходы, демонстрирует не слишком положительные результаты: во время слушаний в конгрессе министр торговли США Говард Лютник заявил, что одобрили только одну заявку на "золотую визу", пишет Associated Press.

Кто получил "золотую карточку" первым?

Личность счастливчика, получившего "золотую визу", не раскрывают. Известно лишь, что он вложил в это 1 миллион долларов, а также дополнительно 15 тысяч долларов за "тщательную проверку", и теперь имеет право жить и работать в США.

В то же время Говард Лютник заверил, что в очереди на рассмотрение находятся уже "сотни претендентов". И на фоне предыдущих заявлений от администрации Трампа ситуация имеет неоднозначный вид – ведь еще в декабре 2025 года правительство утверждало, что только за первые несколько дней работы программы правительство получило 1,3 миллиарда прибыли от выдачи виз, пишет Bloomberg.

Дональд Трамп называл программу "грин-картой на стероидах" и даже прогнозировал, что она должна заменить старую программу EB-5 и привлечь лучшие таланты и капиталы в США. А министр торговли убеждал, что "золотые визы" принесут 1 триллион долларов в бюджет и помогут преодолеть государственный долг.

Важно! Trump Gold Card – это путь к гражданству для людей, готовых заплатить 1 миллион долларов. Кроме того, корпорации также могут купить визу для иностранного работника за 2 миллиона долларов. К тому же нужно будет платить 1% ежегодного сбора за обслуживание. Также уже анонсировали даже более дорогой уровень – за 5 миллионов долларов можно будет находиться в США до 270 дней в году без налогообложения доходов, полученных за пределами страны.

