"Вход запрещен, идите домой": на популярном острове заблокировали самую инстаграмную локацию

Испания активно ведет борьбу с чрезмерным туризмом. Вводит все больше налогов и ограничений, направленных на управление туристическим потоком.

Между тем местные жители выражают свое разочарование, принимают меры для срыва туристической деятельности и организуют протесты против влияния массового туризма на их общины. Такое случилось и на Ибице, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Жители Ибицы заблокировали популярную туристическую локацию

Жители выражают разочарование из-за постоянных "диких вечеринок" на известной смотровой площадке Эс-Ведра.

Жители Кала д'Орт де Сан Хосеп на острове Ибица пообещали продолжить свои антитуристические протесты этим летом. Демонстранты собираются забаррикадировать Es Vedra и его парковочные зоны бетонными блоками, а также четкими предупреждениями "Вход запрещен" и "Частная собственность".

Таким образом горожане хотят обуздать чрезмерный туризм и "дикие вечеринки" в этом районе.

В течение летних месяцев юго-западное побережье Ибицы ежедневно видит наплыв сотен отдыхающих, которые собираются на популярных смотровых площадках, чтобы наблюдать закат. Многие из этих посетителей пользуются неофициальными стоянками на частных территориях, чтобы добраться до этих живописных мест.



Жители Ибицы заблокируют смотровую площадку Эс-Ведра / Фото Casa Zita

В последние годы власти сообщают и о росте незаконной коммерческой деятельности в этом районе, включая продажу мохито и несанкционированные вечеринки, организованные диджеями.

Кроме того, отсутствие свободных мест для парковки в районе создает значительные трудности для туристов, которые пытаются добраться до популярной смотровой площадки Эс-Ведра пешком.

К слову, ранее мы рассказывали об озере Италии, которое ничем не хуже Комо, а толп гораздо меньше.