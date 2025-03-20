На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение: когда и почему

В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей будет введено частичное ограничение движения. Это коснется полосы въезда в Украину.

По данным таможни, ограничения начнут действовать с понедельника, 24 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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В пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" частично ограничат движение

С 24 марта 2025 года начнется ремонт цементобетонного покрытия в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе. В результате будет частично ограничено движение на полосе, ведущей в Украину.

В связи с этим будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств по полосе движения в направлении "въезд в Украину",

– говорится в сообщении.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщила, что строительно-монтажные работы на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" продлятся примерно до 1 мая 2025 года.

В недавнем сообщении таможенная служба заявила, что ремонтные работы, как ожидается, не окажут значительного влияния на грузопоток. Тем не менее перевозчикам рекомендуется учитывать потенциальные неудобства при планировании своих маршрутов, чтобы избежать задержек и обеспечить эффективную транспортировку грузов.

К слову, ранее мы писали о том, что ЕС снова отложил дату запуска ETIAS.