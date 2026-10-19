"Страна для тех, кто не трудится": украинка пожаловалась на дефицит продуктов в Германии

Жители Германии столкнулись с проблемой нехватки основных продуктов питания в вечернее время. Даже в супермаркетах, работающих до 22:00, уже после 16:00 полки остаются практически пустыми.

Об этом сообщила пользовательница illiomia в социальной сети Threads.

Выходные превращаются в бытовой марафон

По словам украинки, привычный рабочий график по схеме 5/2 превращает быт в стране в постоянный стресс. Она рассказала, что во время похода в торговый зал ей вообще не удалось найти базовые товары, в частности свежий хлеб или овощи.



Пустые полки в магазине в Германии / Фото illiomia из Threads

"Витрины с акционными товарами разгромлены, как после урагана. И так каждую субботу! Вечером в будние дни полки выглядят так же. Суббота превращается в марафон "успеть все": сходить во все магазины, убрать и постирать (ведь в воскресенье нельзя)", – отметила женщина.

Она обратила внимание на то, что из-за запрета на работу магазинов и шумных домашних дел в воскресенье все бытовые задачи приходится выполнять в один выходной день.

Почему в Германии не работают по воскресеньям?

В Германии воскресный отдых (Sonntagsruhe) защищен Основным законом и трудовым законодательством. В воскресенье и праздничные дни большинство магазинов и предприятий не работает. Это правило имеет религиозные корни, ведь воскресенье традиционно считается днем для посещения церкви, отдыха и общения с семьей. Кроме того, закон гарантирует работникам регулярный выходной для восстановления сил. Воскресенье также считается днем тишины (Ruhetag), поэтому в это время могут ограничиваться шумные бытовые работы, в частности стрижка газона, сверление и ремонт. За нарушение местных правил тишины предусмотрены штрафы.

Сколько украинцы тратят на жизнь за границей?

Напомним, ранее мы писали об опыте киевлянки Людмилы Русиной, которая переехала в Германию и старается экономить на повседневных покупках. По ее подсчетам, семье на продукты хватает 150–200 евро в месяц, а один стандартный чек в магазине составляет около 80 евро.

Также мы рассказывали о расходах украинской блогерши Люси в Испании, где аренда жилья обходится в 900–950 евро в месяц, а на питание ежемесячно уходит примерно 500–600 евро.