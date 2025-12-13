Не только права и "Зеленая карта": без каких документов вас не пустят на авто за границу
- Для путешествия за границу на авто необходимы: загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, доверенность (если не владелец), "Зеленая карта", документ о техническом состоянии авто.
- В ЕС выросли штрафы за отсутствие "Зеленой карты", которые могут достигать значительных сумм, а также возможно задержание или конфискация авто.
Путешествие за границу на собственном автомобиле кажется простой только на первый взгляд. На практике же отсутствие одного документа может стать причиной отказа в пересечении границы, штрафа или длительной проверки.
Какие бумаги обязательно нужно иметь водителю, чтобы избежать проблем, – расскажет 24 Канал со ссылкой на МВД.
Какие документы нужно иметь водителю?
- Действительный загранпаспорт
Очевидно, но критически важно: паспорт должен быть действующим и не просроченным. Некоторые страны требуют, чтобы срок его действия составлял не менее 3 – 6 месяцев после даты въезда.
- Водительское удостоверение
Для большинства европейских стран достаточно украинского водительского удостоверения нового образца. Однако в некоторых государствах или при аренде авто могут попросить международное водительское удостоверение.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт)
Авто должно быть официально зарегистрировано. Данные в техпаспорте должны полностью совпадать с реальными характеристиками автомобиля.
- Доверенность на авто (если вы не владелец)
Если автомобиль оформлен на другое лицо, нужна нотариально заверенная доверенность с правом выезда за границу. Без этого документа пограничники имеют право отказать в пересечении границы.
- Страховой полис "Зеленая карта"
"Зеленая карта" – это обязательное международное автострахование. Она должна:
- Быть действующей на дату поездки.
- Охватывать страну, в которую вы направляетесь.
- Иметь правильно указанные данные авто.
Без "Зеленой карты" авто не выпустят за границу.
- Документ о техническом состоянии авто
В некоторых случаях могут проверять: исправность световых приборов, соответствие номерных знаков, отсутствие серьезных повреждений. Для коммерческого транспорта или авто с прицепом перечень требований еще шире.
- Дополнительные документы (при необходимости)
В зависимости от ситуации могут понадобиться: документы на детей, согласие второго родителя на выезд, документы на прицеп или багажник, подтверждение цели поездки.
Какие документы нужны для поездок за границу / Фото Unsplash
В ЕС выросли штрафы за отсутствие "Зеленой карты": что об этом известно?
Как пишет на сайте relocate, поездки на собственном авто в Европу в 2025 году стали значительно более рискованными для украинцев, которые выезжают без действующей "Зеленой карты". Проверки страховых полисов усилили, а новые штрафы в странах ЕС выросли до сумм, способных серьезно ударить по карману.
Вот что предусмотрено в разных странах Европы:
- Польша: 300 – 8000 злотых (около 2500 – 65 000 гривен), а с 2025 года – до 14 000 злотых. Часто авто задерживают или эвакуируют.
- Германия: 250 – 1000 евро, повторное нарушение – до 1800 евро. Возможно изъятие прав на 6 – 18 месяцев и даже заключение до года.
- Венгрия: 260 – 520 евро – авто могут конфисковать до момента уплаты штрафа.
- Чехия: до 5000 крон (примерно 8000 гривен) с задержанием транспортного средства.
- Италия: 841 – 3366 евро, возможно изъятие авто до трех месяцев.
- Франция: до 3750 евро, предусмотрен арест авто.
- Испания: до 3000 евро, транспортное средство конфискуют до оформления полиса.
- Словакия: до 700 евро с задержанием авто.
Какие категорически нельзя везти за границу?
- Ранее мы писали, что мясо, молочные продукты и сельскохозяйственная продукция запрещены для ввоза из-за рисков распространения вредителей и заболеваний, и могут быть конфискованы таможенниками.
- Перевозка запрещенных продуктов может привести к штрафам от 50 до 1000 евро и даже более строгих последствий, включая запрет на въезд или административную ответственность.