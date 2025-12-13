Не лише права та "Зелена карта": без яких документів вас не пустять на авто за кордон
- Для подорожі за кордон на авто необхідні: закордонний паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт, довіреність (якщо не власник), "Зелена карта", документ про технічний стан авто.
- В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти", які можуть досягати значних сум, а також можливе затримання або конфіскація авто.
Подорож за кордон власним автомобілем здається простою лише на перший погляд. На практиці ж відсутність одного документа може стати причиною відмови у перетині кордону, штрафу або тривалої перевірки.
Які папери обов'язково потрібно мати водієві, щоб уникнути проблем, – розкаже 24 Канал з посиланням на МВС.
Дивіться також На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що варто врахувати мандрівникам
Які документи потрібно мати водієві?
- Дійсний закордонний паспорт
Очевидно, але критично важливо: паспорт має бути чинним і не простроченим. Деякі країни вимагають, щоб термін його дії становив не менше 3 – 6 місяців після дати в'їзду.
- Водійське посвідчення
Для більшості європейських країн достатньо українського водійського посвідчення нового зразка. Однак у деяких державах або під час оренди авто можуть попросити міжнародне водійське посвідчення.
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт)
Авто має бути офіційно зареєстроване. Дані в техпаспорті повинні повністю збігатися з реальними характеристиками автомобіля.
- Довіреність на авто (якщо ви не власник)
Якщо автомобіль оформлений на іншу особу, потрібна нотаріально завірена довіреність із правом виїзду за кордон. Без цього документа прикордонники мають право відмовити у перетині кордону.
- Страховий поліс "Зелена карта"
"Зелена карта" – це обов'язкове міжнародне автострахування. Вона повинна:
- Бути чинною на дату поїздки.
- Охоплювати країну, до якої ви прямуєте.
- Мати правильно зазначені дані авто.
Без "Зеленої карти" авто не випустять за кордон.
- Документ про технічний стан авто
У деяких випадках можуть перевіряти: справність світлових приладів, відповідність номерних знаків, відсутність серйозних пошкоджень. Для комерційного транспорту або авто з причепом перелік вимог ще ширший.
- Додаткові документи (за потреби)
Залежно від ситуації можуть знадобитися: документи на дітей, згода другого з батьків на виїзд, документи на причіп або багажник, підтвердження мети поїздки.
Які документи потрібні для поїздок за кордон / Фото Unsplash
В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти": що про це відомо?
Як пише на сайті relocate, поїздки власним авто до Європи 2025 року стали значно ризикованішими для українців, які виїжджають без чинної "Зеленої карти". Перевірки страхових полісів посилили, а нові штрафи у країнах ЄС виросли до сум, здатних серйозно вдарити по кишені.
Ось що передбачено у різних країнах Європи:
- Польща: 300 – 8000 злотих (близько 2500 – 65 000 гривень), а з 2025 року – до 14 000 злотих. Часто авто затримують або евакуюють.
- Німеччина: 250 – 1000 євро, повторне порушення – до 1800 євро. Можливе вилучення прав на 6 – 18 місяців і навіть ув'язнення до року.
- Угорщина: 260 – 520 євро – авто можуть конфіскувати до моменту сплати штрафу.
- Чехія: до 5000 крон (приблизно 8000 гривень) із затриманням транспортного засобу.
- Італія: 841 – 3366 євро, можливе вилучення авто до трьох місяців.
- Франція: до 3750 євро, передбачено арешт авто.
- Іспанія: до 3000 євро, транспортний засіб конфіскують до оформлення поліса.
- Словаччина: до 700 євро із затриманням авто.
Які категорично не можна везти за кордон?
- Раніше ми писали, що м'ясо, молочні продукти та сільськогосподарська продукція заборонені для ввезення через ризики поширення шкідників і захворювань, та можуть бути конфісковані митниками.
- Перевезення заборонених продуктів може призвести до штрафів від 50 до 1000 євро і навіть суворіших наслідків, включаючи заборону на в'їзд чи адміністративну відповідальність.