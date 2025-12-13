Не лише права та "Зелена карта": без яких документів вас не пустять на авто за кордон

Подорож за кордон власним автомобілем здається простою лише на перший погляд. На практиці ж відсутність одного документа може стати причиною відмови у перетині кордону, штрафу або тривалої перевірки.

Які папери обов'язково потрібно мати водієві, щоб уникнути проблем, – розкаже 24 Канал з посиланням на МВС.

Які документи потрібно мати водієві?

Дійсний закордонний паспорт

Очевидно, але критично важливо: паспорт має бути чинним і не простроченим. Деякі країни вимагають, щоб термін його дії становив не менше 3 – 6 місяців після дати в'їзду.

Водійське посвідчення

Для більшості європейських країн достатньо українського водійського посвідчення нового зразка. Однак у деяких державах або під час оренди авто можуть попросити міжнародне водійське посвідчення.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт)

Авто має бути офіційно зареєстроване. Дані в техпаспорті повинні повністю збігатися з реальними характеристиками автомобіля.

Довіреність на авто (якщо ви не власник)

Якщо автомобіль оформлений на іншу особу, потрібна нотаріально завірена довіреність із правом виїзду за кордон. Без цього документа прикордонники мають право відмовити у перетині кордону.

Страховий поліс "Зелена карта"

"Зелена карта" – це обов'язкове міжнародне автострахування. Вона повинна:

Бути чинною на дату поїздки. Охоплювати країну, до якої ви прямуєте. Мати правильно зазначені дані авто.

Без "Зеленої карти" авто не випустять за кордон.

Документ про технічний стан авто

У деяких випадках можуть перевіряти: справність світлових приладів, відповідність номерних знаків, відсутність серйозних пошкоджень. Для комерційного транспорту або авто з причепом перелік вимог ще ширший.

Додаткові документи (за потреби)

Залежно від ситуації можуть знадобитися: документи на дітей, згода другого з батьків на виїзд, документи на причіп або багажник, підтвердження мети поїздки.



Які документи потрібні для поїздок за кордон / Фото Unsplash

В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти": що про це відомо?

Як пише на сайті relocate, поїздки власним авто до Європи 2025 року стали значно ризикованішими для українців, які виїжджають без чинної "Зеленої карти". Перевірки страхових полісів посилили, а нові штрафи у країнах ЄС виросли до сум, здатних серйозно вдарити по кишені.

Ось що передбачено у різних країнах Європи:

Польща: 300 – 8000 злотих (близько 2500 – 65 000 гривень), а з 2025 року – до 14 000 злотих. Часто авто затримують або евакуюють.

300 – 8000 злотих (близько 2500 – 65 000 гривень), а з 2025 року – до 14 000 злотих. Часто авто затримують або евакуюють. Німеччина : 250 – 1000 євро, повторне порушення – до 1800 євро. Можливе вилучення прав на 6 – 18 місяців і навіть ув'язнення до року.

: 250 – 1000 євро, повторне порушення – до 1800 євро. Можливе вилучення прав на 6 – 18 місяців і навіть ув'язнення до року. Угорщина: 260 – 520 євро – авто можуть конфіскувати до моменту сплати штрафу.

260 – 520 євро – авто можуть конфіскувати до моменту сплати штрафу. Чехія: до 5000 крон (приблизно 8000 гривень) із затриманням транспортного засобу.

до 5000 крон (приблизно 8000 гривень) із затриманням транспортного засобу. Італія: 841 – 3366 євро, можливе вилучення авто до трьох місяців.

841 – 3366 євро, можливе вилучення авто до трьох місяців. Франція: до 3750 євро, передбачено арешт авто.

до 3750 євро, передбачено арешт авто. Іспанія: до 3000 євро, транспортний засіб конфіскують до оформлення поліса.

до 3000 євро, транспортний засіб конфіскують до оформлення поліса. Словаччина: до 700 євро із затриманням авто.

