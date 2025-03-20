Разочаровали: путешественница назвала 2 города Европы, в которые она не хотела бы возвращаться

Жительница Парижа Джена Камара за последние 2 года посетила 26 европейских городов. Она отметила, что каждое направление принесло что-то уникальное, однако не каждое из них оправдало ее ожидания.

Путешественница назвала четыре города Европы, куда она хотела бы поехать еще раз, а также два города, куда ей больше не хочется возвращаться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Какие города меньше всего понравились туристке

Женщина побывала в городах таких стран, как Франция, Португалия, Исландия, Хорватия, Швеция и Чехия. По словам Джены, ее разочаровали французский Марсель и шведский Стокгольм.

Хотя Франция полна красоты и культуры, мой визит в Марсель показался мне немного тусклым. Архитектура города, несомненно, потрясающая, но Марселю, видно, не хватает чего-то, что делало бы его по-настоящему особенным,

– сказала она.



Марсель / Pexels

Джена заявила, что в следующий раз она отдала бы предпочтение соседним французским местам, таким как Экс-ан-Прованс или Ницца.

А вот шведская столица Стокгольм просто не оправдала ожиданий, которые на него возложила туристка.

Город, несомненно, красивый, с его водными путями и историческими зданиями, но ему не хватало той искры, на которую я надеялась. После посещения нескольких других городов Северной Европы Стокгольм показался мне немного однообразным,

– сказала девушка.

Обратите внимание. Если вы тоже мечтаете о соло-путешествии, ранее мы рассказывали самые опасные туристические направления для женщин, куда не следует путешествовать в одиночку.



Стокгольм / Pexels

В то же время Джена осталась в восторге от португальского города Фару, исландской столицы Рейкьявик, хорватского острова Хвар и чешской столицы Праги.

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