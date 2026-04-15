Пыль из Сахары добралась до Польши: она уже покрыла горы и целый город

Южные районы Польши, в частности Татры, накрыли целые облака пыли из Сахары, и в некоторых местах это привело к так называемым "грязным дождям".

Уже со вторника в Татрах заметили мглу в небе – оказывается, ее вызвали мелкие частицы пыли в воздухе, что прилетел аж из Сахары, пишет RFM24.

Что известно о пыли из Сахары в Польше?

Лучше всего пыль, прилетевшую из пустыни, видно после дождей: она оседает на земле, поверхностях и автомобилях. Но самая высокая концентрация пыли еще впереди: ожидается, что она достигнет максимума 15 – 16 марта. Ожидается, что воздушные массы в основном останутся над южными районами Польши.

В воздухе присутствуют частицы пыли из Сахары, который попал к нам с воздухом с юго-запада, точнее, с северо-западной Африки,

– заявил руководитель наблюдательной метеостанции в Закопане Павел Пажуховский.

Синоптики предупреждают, что вместе с прогнозируемыми осадками стоит ожидать желто-коричневого налета – и особенно хорошо его будет видно на снегу в высших частях Татр, пишет Interia Motoryzacja.

Само явление, когда пыль курсирует из Сахары в Европу, не редкость: оно циклическое и чаще всего случается весной с разной интенсивностью. Похожие эпизоды наблюдали и в предыдущие годы: например, 2024 года Татры накрыла сахарская пыль на Пасху.

К слову, приток теплого воздуха из Сахары привел также и к повышению температуры. Во вторник в городе Закопане зафиксировали 15 градусов.

