Студенты заработали тысячи долларов на Аляске за одно лето: где работали
- Шестеро студентов из Белграда работали на Аляске по 84 часа в неделю и заработали до 15 тысяч долларов за 4 месяца.
- Они выполняли различные работы в рыболовном порту, в то же время некоторые из них планируют вернуться в следующем году для дальнейших заработков.
Сезонные подработки за границей все чаще становятся возможностью для молодежи заработать значительные средства за короткое время. Именно так сделала группа из шести студентов из Белграда, которые поехали работать на Аляску и вернулись домой с немалыми сбережениями.
За 4 месяца тяжелого труда каждый из них смог накопить до 15 тысяч долларов, передает издание Blic.
Где именно работали студенты?
Студенты работали в городе Seward – небольшом рыбацком порту на Аляске. Это тихий туристический городок, где в сезон всегда много работы, но немного возможностей потратить заработанные деньги. Именно поэтому много молодежи приезжает туда на временные подработки.
К поездке присоединились Филипп, Милош, Слободан, Никола, Йована и Нада. Они планировали работать примерно 4 месяца – столько длится их рабочее разрешение. В это время студенты работали по 12 часов в день и почти без выходных.
Сколько можно заработать?
По словам студентов, почасовая оплата для новых работников составляет около 9 долларов в час, а для тех, кто уже имеет опыт – до 11 долларов в час. Некоторые из них брали две работы одновременно, поэтому их нагрузка могла достигать около 84 часов в неделю. Именно благодаря такому графику им удалось за сезон накопить значительную сумму.
Работа за рубежом / Фото Unsplash
Мужчины выполняли преимущественно работу в порту:
- помогали спускать и поднимать лодки;
- ремонтировали двигатели;
- меняли масло;
- управляли лодками;
- помогали капитанам во время рыбалки.
За такую работу они иногда получали дополнительные чаевые от туристов. Между тем Йована работала горничной в туристическом комплексе и кемпинге, а Нада занималась документами в офисе бронирования.
Для чего студенты зарабатывали деньги?
Для некоторых из них эта поездка стала возможностью осуществить важные жизненные планы. Например, одна из студенток смогла купить земельный участок и оплатить собственную свадьбу. Другие участники поездки также имеют конкретные цели – от открытия собственного бизнеса до строительства дома. По словам студентов, они не исключают, что в следующем году снова поедут работать на Аляску, ведь такая сезонная подработка позволяет за короткое время заработать сумму, которая может стать хорошим стартом для будущих планов.
К слову! Украинские беженцы также быстро интегрируются на рынок труда. Как пишет DW, около 50% украинцев, прибывших в Германию в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.
Что известно о требованиях Аляски в отношении украинских беженцев?
- Власти Аляски призвала президента Трампа продлить гуманитарный статус для украинских беженцев из-за недостатка рабочей силы, необходимой для инфраструктурных проектов.
- Администрация Трампа пересматривает гуманитарные программы, что может привести к потере легального статуса и депортации тысяч украинцев, которые уже работают в штате.