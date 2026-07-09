Столкнулись со "значительными трудностями": уже 9 стран ЕС просят приостановить действие новых правил въезда

Новую систему въезда/выезда ввели в ЕС еще 10 апреля , и многие страны до сих пор сталкиваются с серьезными проблемами при ее внедрении. В аэропортах по-прежнему возникают многочасовые задержки, и многие пассажиры даже пропускают свои рейсы.

Коалиция из девяти стран ЕС просит Брюссель продлить срок действия режима чрезвычайной гибкости для системы EES – они утверждают, что блок еще не готов отменить действующие в настоящее время меры предосторожности, пишет Politico.

Приостановят ли действие EES в Европе?

Уже 7 июля Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Швейцария и Португалия направили совместное письмо комиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру. В нем они сообщили, что первые месяцы работы системы EES выявили "значительные трудности" в ее внедрении.

Что такое система EES?

Новая система въезда/выезда в ЕС предусматривает обновленный подход к въезду туристов из-за пределов Шенгенской зоны. Чтобы попасть в страны, входящие в эту зону, путешественникам нужно будет отсканировать отпечатки пальцев, паспорт, а также сфотографироваться на границе.

Страны подтвердили, что по-прежнему поддерживают внедрение системы, но призвали Еврокомиссию отложить ее полноценное внедрение. Согласно действующим договоренностям, страны могут использовать обычные механизмы проверки только до 6 сентября 2026 года.

Именно этот механизм позволяет пограничным органам стран в исключительных случаях временно приостанавливать сбор отпечатков пальцев и сканирование лиц путешественников. Это необходимо для уменьшения заторов, образующихся на границах в пик туристического сезона.

Впрочем, в Еврокомиссии пока не демонстрируют готовности продлить действие гибких условий после 6 сентября. Пресс-секретарь ЕК заявил, что законодательство и так является гибким – ведь оно позволяет временно приостанавливать сбор данных в течение лета.

Но Комиссия, по словам пресс-секретаря Маркуса Ламмерта, остается в "тесном конструктивном контакте" с государствами-членами, испытывающими сложности на некоторых пунктах пересечения границы.

Существует сильное общее стремление добиться того, чтобы система работала повсеместно,

– заявил Ламмерт.

Приостановят ли действие EES на лето?

Несмотря на отказ от приостановки EES после сентября, в ЕС все же разрешили не использовать новую систему въезда/выезда в пиковые для туристов месяцы – то есть в июле и августе. Основные проблемы с EES возникли в региональных аэропортах: там недостаточно мощностей для того, чтобы обслужить всех туристов, и из-за этого очереди растягиваются на часы, а самолеты вынуждены вылетать полупустыми.

Поэтому сейчас каждая страна может приостановить действие EES на отдельных направлениях, если поток путешественников там станет слишком большим.