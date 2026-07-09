Коаліція з дев'яти країн ЄС просить Брюссель подовжити термін надзвичайної гнучкості для системи EES – вони переконують, що блок ще не готовий скасовувати запобіжні заходи, що діють зараз, пише Politico.

Чи призупинять дію EES у Європі?

Вже 7 липня Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Швейцарія та Португалія написали спільного листя до комісара з питань внутрішніх справ Магнуса Бруннера. В ньому вони повідомили, що перші місяці роботи системи EES виявили "значні труднощі" у її впровадженні.

Що таке система EES?

Нова система в'їзду/виїзду ЄС передбачає оновлений підхід до в'їзду туристів з-поза меж Шенгенської зони. Для того, аби потрапити в країни, що входять до неї, мандрівникам потрібно буде засканувати відбитки пальців, паспорт, а також зробити фотографію обличчя на кордоні.

Країни підтвердили, що й надалі підтримують впровадження системи, але закликали Єврокомісію відкласти її повноцінне впровадження. Згідно з чинними домовленостями, країни можуть використовувати звичайні механізми перевірки лише до 6 вересня 2026 року.

Саме цей механізм дозволяє прикордонним органам країн у виняткових випадках тимчасово призупиняти збір відбитків пальців та сканування лиць мандрівників. Це потрібно, аби зменшити затори, що утворюються на кордонах в пік туристичного сезону.

Втім, у Єврокомісії поки що не демонструють готовності продовжити дію гнучких умов після 6 вересня. Речник ЄК заявив, що законодавство вже є гнучким – адже дозволяє тимчасово призупиняти збір даних протягом літа.

Але Комісія, за словами речника Маркуса Ламмерта, залишається в "тісному конструктивному контакті" з державами-членами, що відчувають складнощі на деяких пунктах перетину кордону.

Існує сильне спільне бажання зробити так, щоб система працювала всюди,

– заявив Ламмерт.

Чи зупинять дію EES на літо?

Попри відмову у призупиненні EES після вересня, у ЄС все ж дозволили не використовувати нову систему в'їзду/виїзду протягом пікових місяців для туристів – тобто липня та серпня. Основні проблеми з EES виникнули у регіональних аеропортах: там недостатньо потужностей для того, аби обслужити усіх туристів, і через це черги розтягуються на години, а літаки змушені вилітати напівпорожніми.

Тож наразі кожна країна може призупинити дію EES на окремих напрямках, якщо потік мандрівників там стане надто великим.