"Не геройство, а подхалимство": украинская учительница раскрыла правду о работе в Германии

Украинка, живущая и работающая в Германии, была изрядно удивлена тем, насколько работа учителем там отличается от украинской.

Оказывается, в немецких школах задержки после рабочих часов считаются не геройством, а подхалимством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ирину Гондюл в Фейсбуке.

Чем отличается работа учителя в Германии?

В Германии если учитель работает больше часов, чем ему оплачивается, для всех это выглядит так, как будто он пытается понравиться директору – ведь директор не имеет возможности заплатить за эти часы.

Там нормой считается вовремя уйти домой. Не тянуть на себе лишнее. Не делать то, за что никто не платит. И никто не говорит: "Ты же учитель, будь добр – поработай еще немного",

– поделилась украинка.

Учительница убеждена, что там это звучало бы странно, ведь немцы имеют другую культуру. В этой стране учителя стараются не доводить себя до выгорания, хотя и такое случается. Но разница между украинской и немецкой школой заключается в том, что по этой причине в Германии могут дать больничный, "поскольку государству нужен здоровый учитель".

Также украинка призналась, что именно после работы в немецкой школе эти "инсайты" запечатлелись в ней. И именно по этой причине немецкие учителя имеют высокую самооценку – система там учит не "терпеть", а ценить себя и свою работу.

А вот зарплата в Германии может значительно различаться в зависимости от предмета и стажа. Но новые директивы ЕС предусматривают одинаковую оплату труда для воспитателей детских садов на всех федеральных землях и позволят определенное выравнивание зарплат для младших учителей в Германии уже с 2026 года, пишет TerraTern.

Учителя берлинских гимназий, имеющие стаж более 20 лет, сейчас зарабатывают около 5000 евро ежемесячно, а вот учителя математики в Саксонии имеют зарплату 5178 евро в месяц – это самая высокая зарплата для учителей STEM в Германии.

