"Не геройство, а підлабузництво": українська вчителька розкрила правду про роботу в Німеччині

Українка, що живе і працює в Німеччині, була неабияк здивована тим, наскільки робота вчителем там відрізняється від української.

Виявляється, у німецьких школах затримки після робочих годин вважаються не геройством, а підлабузництвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ірину Гондюл у Фейсбуці.

Цікаво "Відмовляються говорити навіть через перекладач": українка розкритикувала популярну країну

Чим відрізняється робота вчителя у Німеччині?

У Німеччині якщо вчитель працює більше годин, ніж йому оплачується, для усіх це виглядає так, наче він намагається сподобатися директору – адже директор не має можливості заплатити за ці години.

Там нормою вважається вчасно піти додому. Не тягнути на собі зайве. Не робити те, за що ніхто не платить. І ніхто не каже: "Ти ж учитель, будь добрий – попрацюй ще трохи",

– поділилася українка.

Вчителька переконана, що там це звучало б дивно, адже німці мають іншу культуру. У цій країні вчителі намагаються не доводити себе до вигоряння, хоча й таке трапляється. Але різниця між українською та німецькою школою полягає у тому, що з цієї причини у Німеччині можуть дати лікарняний, "оскільки державі потрібен здоровий вчитель".

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Також українка зізналася, що саме після роботи у німецькій школі ці "інсайти" закарбувалися у ній. І саме з цієї причини німецькі вчителі мають високу самооцінку – система там вчить не "терпіти", а цінувати себе та свою роботу.

А ось зарплата у Німеччині може значно різнитися залежно від предмета та стажу. Але нові директиви ЄС передбачають однакову оплату праці для вихователів дитячих садків на усіх федеральних землях та дозволять певне вирівнювання зарплат для молодших вчителів у Німеччині вже з 2026 року, пише TerraTern.

Вчителі берлінських гімназій, що мають стаж понад 20 років, зараз заробляють близько 5000 євро щомісяця, а ось вчителі математики у Саксонії мають зарплату 5178 євро на місяць – це найвища зарплата для вчителів STEM у Німеччині.

Що ще розповідають українці за кордоном?