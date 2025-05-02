В Чехии меняют правила отпусков: что стоит знать украинцам

Правительство Чехии утвердило новые правила о предоставлении отпуска в важных жизненных ситуациях. Изменения касаются, в частности: свадьбы, смерти близких, поиска новой работы и зарегистрированных партнерств.

Министр труда Мариан Юречка сообщил, что "изменения устранят неточности, которые создавали путаницу на практике". Ведь они четко определяют, в каких случаях и на сколько дней можно брать отпуск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Что изменится

До сих пор в Чехии между супругами и зарегистрированными партнерами было заметно неравенство в трудовых правах. Например, если кто-то заключал брак, он мог взять два выходных дня – один оплачиваемый (на день свадьбы) и один неоплачиваемый. А вот зарегистрированные партнеры такого права не имели.

Однако, по новым правилам, зарегистрированные партнеры, в частности однополые пары, также смогут взять такие же выходные.

Кроме того, в законе уточнили, что зарегистрированный партнер теперь может официально сопровождать любимого человека к врачу, и на это можно взять выходной.

Также ввели отпуск при потере человека

Чехия ввела 5 дней неоплачиваемого выходного в случае близкого родственника, в частности:

смерти мужа, жены или партнера,

смерти ребенка или внука,

смерти родителей, бабушки/дедушки, брата или сестры.

Другие изменения

Кроме этого, изменения коснулись и ситуаций, когда работник вынужден искать новую работу. Отныне для поиска новой работы работник будет иметь:

2 дня неоплачиваемого отпуска – если увольнение произошло по вине самого работника,

4 дня неоплачиваемого отпуска – если работник сам подал заявление на увольнение,

4 дня оплачиваемого выходного – если работника уволили не по его вине (например, из-за сокращения).

Также можно будет взять выходной, чтобы посетить консультации в областном центре занятости.

Обновленные правила отпусков могут вступить в силу уже с 1 июня 2025 года.