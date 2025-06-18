Меньше виз поварам, больше айтишникам: Чехия вводит квоты для иностранных работников

С июля 2025 года правительство Чехии изменит квоты на количество работников из третьих стран. В частности сократят количество рабочих мест для неквалифицированных работников, и увеличат для высококвалифицированных кадров.

Для украинцев, которые имеют временную защиту в Чехии, и для граждан ЕС, правила остаются неизменными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Česky rozhlas.

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Новые квоты на работу в Чехии

Новые квоты вводят в отношении долгосрочных виз со сроком более 90 дней. Их применят к людям, которые участвуют в специальных программах трудовой миграции.

В частности из Индии планируют привлечь 24 ИТ-специалистов, из Китая – 650 специалистов, из других стран Азии – еще 120.

Также вообще отменили квоту на неквалифицированную работу для граждан Африки. Но оставили 420 мест для африканских ученых и специалистов.

Правительство решило ввести такие правила из-за того, что большинство заявлений на трудоустройство иностранцев – от людей с низкой квалификацией, а чаще всего от поваров или работников уличной гастрономии.

В то же время чешские компании жалуются, что им и так не хватает "рабочих рук" на низкоквалифицированные позиции. Особенно на строительстве и в сфере перевозок.

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